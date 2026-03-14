Déroulement d'un classique de la 3e division : samedi après-midi, dans le cadre de la 29e journée de la 3e division, le Hansa Rostock accueille le MSV Duisburg. Le coup d'envoi du match sera donné à 14 heures à l'Ostseestadion de Rostock.

SPOXvous dévoile dans cet article comment suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd'hui.

Magenta ou diffusion en clair pour Hansa Rostock vs MSV Duisburg aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3e division samedi à la télévision et en streaming ?

Si vous souhaitez voir tous les matchs de la 3e division en direct, vous ne pouvez pas passer à côté de MagentaSport – c'est là que tous les matchs sont diffusés. La rencontre entre Hansa Rostock et le MSV Duisburg y sera également diffusée. L'émission commence environ 15 minutes avant le coup d'envoi avec une émission d'avant-match. Le match peut être suivi aussi bien sur la télévision payante que via le livestream sur MagentaSport, mais un abonnement payant est nécessaire pour cela.

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé chez Hansa Rostock et le MSV Duisburg ?

Un véritable match au sommet attend les supporters samedi après-midi. Au milieu du classement, seuls quatre points séparent la Kogge des Zèbres, qui ont récemment glissé vers la place de barragiste en raison de légères fluctuations de performance. Grâce à ses récentes performances – notamment un match nul 0-0 contre Cottbus, candidat à la montée –, le Hansa a pu rester au contact du haut du classement, et le MSV a lui aussi retrouvé le chemin de la victoire grâce à un succès 4-2 à domicile contre la lanterne rouge, Sarrebruck.

Hansa Rostock vs MSV Duisburg : heure du coup d'envoi

Hansa Rostock vs MSV Duisburg : compositions

Hansa Rostock vs MSV Duisburg Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur D. Brinkmann Équipe probable Remplaçants Entraineur D. Hirsch

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Hansa Rostock vs MSV Duisburg : forme

Hansa Rostock vs MSV Duisburg : bilan des confrontations directes

Hansa Rostock vs MSV Duisburg : les classements

Regarder des matchs en streaming partout dans le monde avec un VPN

Si vous vous trouvez à l'étranger, vous pouvez utiliser un VPN pour regarder les matchs via les fournisseurs habituels. Grâce à NordVPN, vous pouvez établir une connexion en ligne sécurisée depuis l'étranger. NordVPN fait partie des fournisseurs de VPN les plus populaires et les plus réputés au monde.