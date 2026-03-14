Déroulement d'un classique de la 3e division : samedi après-midi, dans le cadre de la 29e journée de la 3e division, le Hansa Rostock accueille le MSV Duisburg. Le coup d'envoi du match sera donné à 14 heures à l'Ostseestadion de Rostock.
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SPOXvous dévoile dans cet article comment suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd'hui.
Magenta ou diffusion en clair pour Hansa Rostock vs MSV Duisburg aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3e division samedi à la télévision et en streaming ?
Si vous souhaitez voir tous les matchs de la 3e division en direct, vous ne pouvez pas passer à côté de MagentaSport – c'est là que tous les matchs sont diffusés. La rencontre entre Hansa Rostock et le MSV Duisburg y sera également diffusée. L'émission commence environ 15 minutes avant le coup d'envoi avec une émission d'avant-match. Le match peut être suivi aussi bien sur la télévision payante que via le livestream sur MagentaSport, mais un abonnement payant est nécessaire pour cela.
Thèmes de la semaine : que s'est-il passé chez Hansa Rostock et le MSV Duisburg ?
Un véritable match au sommet attend les supporters samedi après-midi. Au milieu du classement, seuls quatre points séparent la Kogge des Zèbres, qui ont récemment glissé vers la place de barragiste en raison de légères fluctuations de performance. Grâce à ses récentes performances – notamment un match nul 0-0 contre Cottbus, candidat à la montée –, le Hansa a pu rester au contact du haut du classement, et le MSV a lui aussi retrouvé le chemin de la victoire grâce à un succès 4-2 à domicile contre la lanterne rouge, Sarrebruck.