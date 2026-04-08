Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
3. Liga
team-logoVfB Stuttgart II
team-logoUlm
Hier live sehen!
GOAL

Traduit par

Magenta ou diffusion en clair du match VfB Stuttgart II - SSV Ulm aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3. Liga ce mercredi à la télévision et en streaming ?

3. Liga
VfB Stuttgart II vs Ulm
VfB Stuttgart II
Ulm

Dans le cadre de cette semaine chargée, la 3e division allemande accueillera mercredi le duel entre le VfB Stuttgart II et le SSV Ulm. Sur SPOX, vous trouverez toutes les informations concernant la retransmission à la télévision et en streaming.

Le VfB Stuttgart II accueille le SSV Ulm ce mercredi 8 avril à 19 heures. Le match se déroulera au stade GAZi, à la Waldau.

MagentaSportRegarder le match en direct

SPOXvous explique dans cet article comment suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd'hui.

Magenta ou diffusion en clair pour le match VfB Stuttgart II vs SSV Ulm aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3e division ce mercredi à la télévision et en streaming ?

Ceux qui espéraient une diffusion en clair seront malheureusement déçus. Les chaînes publiques ne diffusent aucun des matchs de la 32e journée, et donc pas non plus le duel entre le VfB II et Ulm.

C'est MagentaSport qui vient à la rescousse. La chaîne de télévision payante propose une conférence et un match en direct. Les radios de supporters des deux clubs de troisième division offrent une alternative.

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé au VfB Stuttgart II ?

Ce week-end, l'équipe réserve du VfB Stuttgart a fait un grand pas vers le maintien. Elle s'est imposée 3-1 face à son concurrent direct, le SSV Jahn Regensburg. Les buts ont été inscrits par Noah Darvich et Abdenego Nankishi, auteur d'un doublé. 

3. Liga
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
3. Liga
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
Ulm crest
Ulm
UMF

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé au SSV Ulm ? 

Ulm a quant à lui créé la surprise face au candidat à la montée, Verl. Les Spatzen se sont imposés 1-0 grâce à Niklas Kölle, le héros du match. 

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : heure du coup d'envoi

crest
3. Liga - 3. Liga

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : compositions

VfB Stuttgart II vs Ulm compositions

VfB Stuttgart IIHome team crest

4-2-3-1

Formation

3-4-3

Home team crestUMF
1
F. Hellstern
29
D. Nothnagel
13
T. Koehler
24
C. Olivier
16
L. Meyer
17
A. Nankishi
26
J. Diehl
10
N. Sessa
8
S. Di Benedetto
31
N. Darvich
27
M. Ouro-Tagba
39
C. Ortag
14
D. Dressel
18
L. Bazzoli
3
N. Vukancic
19
J. Meier
32
N. Koelle
20
M. Pepic
23
M. Brandt
11
D. Chessa
9
L. Roeser
43
L. Dajaku

3-4-3

UMFAway team crest

VFB
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • N. Willig

UMF
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • P. Dotchev

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : forme

VFB
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/8
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

UMF
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/10
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : bilan des confrontations directes

VFB

Derniers matches

UMF

1

1

Nul

3

Victoires

7

Buts marqués

8
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : les classements

Regarder en streaming partout dans le monde avec un VPN

Si vous vous trouvez à l'étranger, vous pouvez utiliser un VPN pour regarder les matchs via les fournisseurs habituels. Grâce à NordVPN, vous pouvez établir une connexion en ligne sécurisée depuis l'étranger. NordVPN fait partie des fournisseurs de VPN les plus populaires et les plus réputés au monde.

Regardez en direct partout dans le monde avec NordVPN.Inscrivez-vous dès maintenant

Publicité