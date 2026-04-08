Le VfB Stuttgart II accueille le SSV Ulm ce mercredi 8 avril à 19 heures. Le match se déroulera au stade GAZi, à la Waldau.

SPOXvous explique dans cet article comment suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd'hui.

Magenta ou diffusion en clair pour le match VfB Stuttgart II vs SSV Ulm aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3e division ce mercredi à la télévision et en streaming ?

Ceux qui espéraient une diffusion en clair seront malheureusement déçus. Les chaînes publiques ne diffusent aucun des matchs de la 32e journée, et donc pas non plus le duel entre le VfB II et Ulm.

C'est MagentaSport qui vient à la rescousse. La chaîne de télévision payante propose une conférence et un match en direct. Les radios de supporters des deux clubs de troisième division offrent une alternative.

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé au VfB Stuttgart II ?

Ce week-end, l'équipe réserve du VfB Stuttgart a fait un grand pas vers le maintien. Elle s'est imposée 3-1 face à son concurrent direct, le SSV Jahn Regensburg. Les buts ont été inscrits par Noah Darvich et Abdenego Nankishi, auteur d'un doublé.

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé au SSV Ulm ?

Ulm a quant à lui créé la surprise face au candidat à la montée, Verl. Les Spatzen se sont imposés 1-0 grâce à Niklas Kölle, le héros du match.

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : heure du coup d'envoi

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : forme

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : bilan des confrontations directes

VfB Stuttgart II vs SSV Ulm : les classements

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