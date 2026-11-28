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Magdebourg contre Energie Cottbus : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 29 nov. 2026 - 07:30 Avnet Arena

Le 1. FC Magdebourg reçoit Energie Cottbus en 2. Bundesliga. Le match se joue à l’Avnet Arena de Magdebourg.

Troisième du classement avant la rencontre, Magdebourg reste sur de bonnes performances. Il s’est imposé 2-1 sur le terrain de l’Arminia Bielefeld le 20 novembre. Auparavant, l’équipe de Petrik Sander avait battu St. Pauli 4-1.

Energie Cottbus occupe en revanche la 17e place et traverse une période difficile. L’équipe de Claus-Dieter Wollitz n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de championnat.

Elle a récemment subi une lourde défaite 4-0 face au leader, le Hertha BSC. Auparavant, Cottbus avait fait match nul 0-0 contre Braunschweig et perdu 2-1 face au VfL Bochum.

Magdebourg peut donc aborder ce match à domicile avec confiance. Après trois nuls et deux défaites, Cottbus a un besoin urgent de renouer avec le succès.

Voici où suivre la rencontre.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait Magdebourg et Energie Cottbus ?

Sur ses cinq derniers matches officiels, Magdebourg compte trois victoires, un nul et une défaite. L’équipe a récemment gagné 2-1 sur le terrain de l’Arminia Bielefeld. Auparavant, elle avait battu St. Pauli 4-1 et le Karlsruher SC 6-1. Sa défaite est survenue en Coupe d’Allemagne, 6-1 contre le Bayern Munich. Au total, Magdebourg a marqué 14 buts et en a encaissé 10.

Energie Cottbus n’a remporté aucun de ses cinq matches, avec trois nuls et deux défaites. Il a perdu son dernier match 4-0 contre le Hertha BSC, après un nul 0-0 face à Braunschweig. Cottbus a marqué trois buts et en a encaissé huit.

Magdebourg contre Energie Cottbus : compositions d’équipe

Magdebourg contre Energie Cottbus : forme des équipes

Magdebourg contre Energie Cottbus : bilan des confrontations directes

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