Magath tacle Pep Guardiola : "Messi gagne des titres, pas Guardiola"

L'entraîneur vainqueur de la Bundesliga a déclaré que l'Espagnol comptait sur l'Argentin pour remporter la Ligue des champions.

Le a remporté deux ligues des champions sous Pep Guardiola uniquement grâce à l'éclat de Lionel Messi, selon l'ancien entraîneur du , Felix Magath. Les Catalans ont remporté leur premier triplé, , et en 2008-09, lors de la première saison de Pep Guardiola sur le banc de touche. Ils ont de nouveau conquis l'Europe deux ans plus tard, battant en finale, pour marquer l'une des plus belles périodes de l'histoire du club.

Guardiola, parti en 2012 après avoir remporté 14 trophées majeurs, n'a pas été en mesure de remporter la plus grande compétition de clubs en Europe depuis. Il a remporté trois titres de avec le Bayern mais a subi trois défaites consécutives en demi-finale en Ligue des champions, face au , au Barça et à l'Atletico Madrid. De même, il a connu un énorme succès national avec , remportant deux titres de , une et trois EFL Cup, mais il ne les a pas encore guidés au-delà des quarts de finale en Europe. Magath a remis en question le système basé sur la possession de Guardiola, suggérant que cela fonctionnait au Barça "uniquement à cause de Lionel Messi, qui peut décider du sort d'un match à partir de rien".

"Messi a remporté les titres, pas Guardiola", a-t-il déclaré à Sport Bild. "Sans Messi, ce système n'a jamais fonctionné avec autant de succès pour Guardiola, sinon il aurait remporté la Ligue des champions avec le Bayern ou Manchester City il y a longtemps. Le Tiki-taka ne fonctionne que si vous avez des joueurs qui sont techniquement supérieurs à leurs adversaires. Pour le spectateur, tenir le ballon, comme je l'appelle, est juste ennuyeux et une équipe de haut niveau n'en a pas vraiment besoin".

"À mon avis, Guardiola se perd généralement trop souvent en essayant de gagner un match à l'avance. Cette tactique se termine souvent par de mauvaises décisions, qui empêchent le succès", a ajouté l'ancien entraîneur allemand. Le titre de Premier League de Manchester City a été remporté la saison dernière par , qui est devenu champion d' pour la première fois en 30 ans lors de la quatrième saison complète de l'entraîneur, Jürgen Klopp, à la tête des Reds. Magath pense que le succès des Reds est plus dû à des affaires avisées sur le marché des transferts qu'au système de Klopp.

"Jürgen Klopp a fait du système un succès principalement grâce à ses décisions sur le personnel, pas à cause de tactiques", a-t-il déclaré. "Si Liverpool n'avait pas ouvert le chéquier et acheté le gardien Alisson pour 60 millions d'euros et un défenseur de Virgil van Dijk pour 85 millions d'euros, ce système n'aurait probablement pas réussi. Dans le passé, je l'aurais appelé la contre-attaque; aujourd'hui, cela s'appelle 'Gegenpressing'".