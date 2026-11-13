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Dans une démarche susceptible de redessiner la carte du football mondial, des rapports de presse britanniques ont révélé une initiative surprise du président français Emmanuel Macron pour convaincre son compatriote Arsène Wenger, l'ancien entraîneur légendaire d'Arsenal, de se porter candidat à la présidence de la Fédération internationale de football association (FIFA), dans une confrontation directe avec le président actuel, Gianni Infantino.

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Selon ce qu'a rapporté le journal allemand "Bild", Macron s'est engagé à apporter un soutien total à Wenger s'il décidait de se présenter à la prochaine élection présidentielle, et lui a même proposé de mobiliser le soutien d'autres chefs d'État et de gouvernement en faveur de sa candidature, dans un scénario sans précédent qui transforme l'élection de la FIFA d'une rivalité sportive en une bataille éminemment politique.

Ces développements interviennent quelques jours avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, fixée au 18 novembre en cours, dans une grande attente de la décision finale de Wenger, dont la publication est prévue au cours de cette semaine. Le "Professeur" acceptera-t-il le plus grand défi de sa carrière et affrontera-t-il son actuel président ?

L'élection à la présidence de la FIFA se tiendra en mars 2027, où Infantino cherche à conserver son poste pour un nouveau mandat, mais il fait cette fois face à un adversaire potentiel qui jouit d'un immense respect dans le monde du football et d'une lourde couverture politique du palais de l'Élysée.

Le grand paradoxe réside dans le fait que Wenger est lui-même celui qu'Infantino a fait venir à la FIFA en 2019, après plus de 20 ans passés à la tête du staff technique d'Arsenal, avant de prendre sa retraite d'entraîneur en 2018. Depuis son arrivée, Wenger a occupé le poste de directeur du développement du football mondial et est devenu l'une des figures les plus influentes au sein des couloirs de la Fédération internationale.

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Mais la relation entre les deux hommes a connu une tension manifeste ces derniers temps, en particulier après que Wenger a critiqué publiquement, l'été dernier, le plan controversé élaboré par Infantino pour attirer des investisseurs du secteur privé vers la FIFA, estimant qu'il pourrait modifier l'identité du jeu et le soumettre à la logique de l'argent.

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Durant sa période de travail à la FIFA, Wenger a été l'un des plus fervents partisans de l'organisation de la Coupe du monde tous les deux ans, et il a présenté des plans ambitieux pour l'organisation du Championnat d'Europe des nations les années impaires, dans une tentative de restructurer le calendrier international. Cependant, le projet s'est heurté à une farouche opposition de l'Union des associations européennes de football "UEFA", du syndicat des joueurs professionnels "FIFPro" et de l'Association des ligues et clubs européens, qui ont critiqué la densité du calendrier des compétitions et la pression des matchs sur les joueurs, menant à l'échec du projet en 2021.

Malgré cela, Wenger a participé à la décision d'organiser une Coupe du monde des clubs élargie, et il a également soutenu la décision d'Infantino d'élargir la Coupe du monde pour inclure 48 équipes, ce qui reflète sa capacité à conjuguer la vision réformatrice et le réalisme politique au sein de la FIFA.

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Et aujourd'hui, l'ancien élève pourrait se transformer en un rival acharné de son président. Le contrat de Wenger avec la FIFA prend fin à la fin de l'année en cours, et il n'est toujours pas clair s'il sera renouvelé au cas où il déciderait de se porter candidat à la présidence, ce qui accroît le flou du tableau.

Et si Wenger décide de se lancer dans la course, la bataille ne sera pas facile, car Infantino dispose d'un vaste réseau de relations au sein des confédérations continentales, tandis que Wenger mise sur sa réputation irréprochable, sa longue expérience et un soutien politique français qui pourrait renverser les équilibres.

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Entre l'ambition de Macron, les calculs d'Infantino et la décision attendue de Wenger, le football mondial se tient aux portes d'une nouvelle étape, qui pourrait s'accompagner d'un changement radical dans la manière de gérer le sport le plus populaire au monde.