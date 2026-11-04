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AFC Champions League Two
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Machida Zelvia - Shanghai Shenhua en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming suivre le match ?

Machida Zelvia vs Shanghai Shenhua
Machida Zelvia
Shanghai Shenhua
AFC Champions League Two

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct Machida Zelvia contre Shanghai Shenhua, aujourd’hui en Ligue des champions 2 de l’AFC.

Comment regarder Machida Zelvia contre Shanghai Shenhua avec un VPN

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Avant-match

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AFC Champions League Two - Journée 4

Machida Zelvia reçoit Shanghai Shenhua en Ligue des champions 2 de l’AFC. Le club japonais espère prolonger sa bonne série sur la scène continentale lors de cette deuxième confrontation entre les deux équipes.

Machida aborde ce match en confiance. L’équipe n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec trois victoires et quatre rencontres sans encaisser de but sur cette période. Son parcours en Ligue des champions 2 de l’AFC lui a donné un véritable élan.

Shanghai Shenhua aborde cette rencontre sous pression. Le club de Chinese Super League n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches et reste sur deux défaites consécutives. Il lui faut donc un résultat pour rester dans la course dans le groupe G.

Les deux équipes se sont affrontées il y a seulement quelques jours lors du match aller, remporté 1-0 par Machida sur le terrain de Shanghai. Ce résultat renforce considérablement l’enjeu de cette rencontre pour Shenhua, qui risque de prendre davantage de retard au classement du groupe.

Machida occupe actuellement la première place du groupe G, tandis que Shanghai est troisième. L’écart entre les deux clubs pèse dans leurs perspectives de qualification pour la phase à élimination directe.

Pour savoir comment suivre cette rencontre en direct, poursuivez votre lecture ci-dessous.

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