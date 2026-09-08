Mac Allister sort de son silence : je me sens très triste à Liverpool

Alexis Mac Allister, milieu de terrain de Liverpool, a exprimé sa tristesse face à l'absence de proposition du club pour prolonger son contrat, révélant dans le même temps qu'il avait eu des options pour partir lors du dernier mercato estival.

La star argentine avait rejoint les rangs de Liverpool avec un contrat de cinq ans en provenance de Brighton en juin 2023, et alors que cette année a vu la prolongation des contrats de ses coéquipiers Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch, la direction du club n'a pas franchi le même pas avec lui.

Dans une prise de parole avant le match tant attendu face à l'Atlético Madrid, prévu demain mercredi en Ligue des champions, Mac Allister a évoqué avec une totale franchise son avenir au sein d'Anfield.

Le joueur de 27 ans a déclaré, selon les propos rapportés par le site « BBC » : « J'ai reçu la nouvelle que le club n'était pas en position de me proposer un nouveau contrat, ce qui m'attriste énormément, bien évidemment. Tout le monde voit que je donne 100 % de mes efforts pour ce club au quotidien, à l'entraînement comme en match, et bien sûr, il peut m'arriver de livrer d'excellentes prestations et d'autres moins bonnes, comme tout joueur, mais je donne toujours le meilleur de moi-même. »

L'Argentin, vainqueur de la Coupe du monde 2022, a ajouté : « Voir Dominik et Ryan prolonger leurs contrats me réjouit beaucoup car ils le méritent, mais en même temps, je ressens une certaine tristesse de ne pas avoir obtenu ma propre prolongation. Malgré cela, il reste encore du temps. Les supporters n'ont pas à s'inquiéter, car je donnerai tout ce que j'ai jusqu'à mon dernier jour ici. »

Mac Allister, dont le nom a été associé à un possible transfert vers Manchester City, a précisé qu'il n'avait pas eu de contacts directs avec la direction de Liverpool au sujet de la décision de ne pas prolonger son contrat, poursuivant : « Nous avons remporté ensemble le titre de Premier League, nous avons traversé des moments difficiles ensemble, et je donne toujours tout ce que j'ai, on verra ce qui se passera. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à prouver, mais je dois montrer le niveau auquel je peux rivaliser, et j'espère que cela se concrétisera. »

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Le milieu de terrain a affirmé son grand attachement au club en déclarant : « J'adore ce club et j'aime les supporters, je sais parfaitement que c'est un club formidable et que cette ville possède quelque chose de très particulier, et je suis heureux d'être ici. »

Au sujet de l'été dernier, il a ajouté : « Il y avait des options pour partir cet été, mais je pense qu'actuellement je suis dans le bon club et que j'ai le bon état d'esprit pour lui donner 100 % de mon énergie. »

Mac Allister a été un élément essentiel de l'effectif de Liverpool qui a décroché le titre de Premier League lors de la saison 2024-2025, mais il a reconnu que la saison passée n'avait pas été bonne sur le plan individuel comme collectif, Liverpool ayant terminé la compétition à la cinquième place et l'entraîneur Arne Slot ayant été démis de ses fonctions.

À noter que Mac Allister a disputé 55 matchs la saison dernière avec Liverpool toutes compétitions confondues, contre 49 matchs joués lors de la saison 2024-2025.