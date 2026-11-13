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La légende de Manchester United Paul Scholes a apporté son soutien à Mauricio Pochettino pour devenir le prochain entraîneur du club, tout en reconnaissant craindre que Manchester United n’ait laissé passer les meilleures années de l’Argentin. La recherche d’un nouvel entraîneur à Old Trafford s’est intensifiée après le limogeage de Michael Carrick, sous la direction duquel le club a connu son pire début de saison dans les compétitions nationales depuis quatre décennies.

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Carrick limogé après un début de saison catastrophique

Le mandat de Carrick à la tête de Manchester United a pris fin brutalement jeudi. Bien qu’il ait dirigé les entraînements de mardi et mercredi après le match nul chaotique (4-4) contre Aston Villa dimanche dernier, le club a finalement décidé de se séparer de son ancien milieu de terrain.

Carrick n’a remporté que trois victoires en 15 matches cette saison, ce qui constitue le pire début de saison de United sur le plan national depuis 1986.

Les dirigeants d’Old Trafford se seraient désormais tournés vers Pochettino, sélectionneur des États-Unis. L’Argentin possède un CV impressionnant : il a conduit Tottenham en finale de la Ligue des champions en 2019 avant de remporter des trophées nationaux avec le Paris Saint-Germain.

Scholes craint que les meilleures années de Pochettino soient passées

S’exprimant dans le podcast The Good, The Bad, and The Football, Scholes a estimé que l’ancien entraîneur de Chelsea pouvait réussir à Manchester, tout en émettant des réserves sur le moment choisi.

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« Je pense qu’il a la stature nécessaire pour diriger un grand club de football comme Manchester United, a déclaré Scholes. Ma seule petite inquiétude, c’est qu’ils s’y soient pris un peu trop tard. »

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L’ancien international anglais a précisé ses craintes concernant le parcours de Pochettino.

« Mauricio Pochettino est un grand entraîneur. J’ai simplement cette petite inquiétude : nous ne l’aurons pas dans ses meilleures années, a-t-il ajouté. Il a un peu la réputation de terminer à la deuxième place, sans remporter beaucoup de trophées. Cela a peut-être un peu dissuadé Man Utd par le passé. Le club est aujourd’hui dans une situation totalement différente. »

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La dure réalité pour Carrick

Carrick avait obtenu un contrat de deux ans après avoir mené United à la troisième place la saison dernière, ayant pris les commandes à la suite du départ de Ruben Amorim en janvier. Scholes a toutefois laissé entendre que son ancien coéquipier n’avait jamais été le bon choix à long terme pour le banc d’Old Trafford.

« On ne peut que compatir avec Michael. Michael n’est pas idiot. Il sait qu’une seule victoire lors de ses dix premiers matches de championnat, ce n’est tout simplement pas suffisant, a souligné Scholes. Le rôle d’intérimaire semblait lui convenir. Michael n’avait pas vraiment derrière lui l’expérience d’entraîneur nécessaire pour diriger un club comme Manchester United. »

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Un déplacement redoutable à Anfield

Pochettino pourrait prendre les commandes de United dès son premier match après la trêve internationale, un déplacement chez son grand rival Liverpool dimanche prochain.

Si l’homme de 54 ans prend les rênes de l’équipe, l’ancien milieu de terrain Nicky Butt prévient qu’une refonte profonde de l’effectif sera nécessaire lors du mercato hivernal.

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« Il doit déterminer rapidement sur quels joueurs il peut compter et sur lesquels il ne peut pas compter, puis se séparer de ces derniers en janvier. Il ne peut pas garder cette équipe jusqu’à la saison prochaine, a déclaré Butt. Manchester United est tombé si bas qu’il n’a même pas besoin de penser à remporter quoi que ce soit pour le moment. »