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L’attaquant du Real Madrid Endrick a déclaré que représenter la sélection brésilienne reste sa plus grande joie dans le football. Le joueur de 20 ans se prépare à affronter de nouveau le Japon lors du match amical international de samedi à Singapour.

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Endrick réaffirme son engagement envers la Seleção pour toute sa carrière

L’attaquant du Real Madrid Endrick a exprimé son attachement indéfectible à l’équipe nationale du Brésil, promettant de répondre à chaque convocation en sélection tout au long de sa carrière. À seulement 20 ans, l’attaquant compte déjà 24 apparitions avec l’équipe première, ce qui fait de lui l’un des jeunes joueurs les plus expérimentés du groupe.

Lors d’une conférence de presse mardi, Endrick a souligné que jouer pour son pays restait le plus grand des honneurs.

Le jeune joueur se trouve actuellement avec le groupe à Singapour, où le Brésil prépare un prochain match amical international.

Endrick évoque sa fierté de jouer en sélection et ses liens avec l’équipe olympique

Évoquant son attachement au maillot de la sélection, Endrick a clairement indiqué qu’il était prêt à représenter le Brésil dans n’importe quelle catégorie d’âge si on faisait appel à lui.

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« Il n’y a rien de mieux que d’être en équipe nationale. Jouer en équipe nationale est ma plus grande passion, ma plus grande joie. J’espère toujours pouvoir aider l’équipe nationale », a déclaré Endrick.

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Il a également évoqué sa relation étroite avec Paulo Victor, entraîneur des moins de 20 ans et de l’équipe préolympique, ajoutant : « Quelle que soit l’équipe dans laquelle on me convoquera, j’irai, parce que je défendrai les couleurs de la sélection, qu’il s’agisse de l’équipe olympique ou de l’équipe première. Je saisirai chaque occasion de défendre les couleurs de la sélection, tout au long de ma carrière, jusqu’à ma retraite. »

Retour sur la remontée spectaculaire contre le Japon en Coupe du monde

Endrick doit notamment retrouver le Japon avec la sélection, un nouveau duel qui rappelle leur rencontre spectaculaire en huitièmes de finale de la récente Coupe du monde.

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Lors de ce match, Endrick était entré à la mi-temps après une blessure de Lucas Paqueta et avait contribué à une mémorable victoire 2-1 après avoir été mené.

« Ce match contre le Japon était très particulier », s’est souvenu Endrick. « Nous étions menés au score, mais nous avons réussi à renverser la situation et à qualifier le Brésil. C’était une nouvelle étape dans ma carrière, avec la sélection. »

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La Seleção se prépare à affronter le Japon à Singapour

Le Brésil affrontera le Japon au National Stadium de Singapour le samedi 14 novembre, avec un coup d’envoi prévu à 7 h 15, heure de Brasília.

Historiquement, la Seleção affiche un bilan largement favorable face à l’équipe asiatique, mais Endrick s’attend à une nouvelle rencontre très disputée.

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« C’était un très bon match, parce que nous connaissions la qualité du Japon. Le prochain ne sera pas différent », a conclu Endrick. « Ils ont beaucoup de très bons joueurs, très expérimentés. J’espère que nous pourrons donner le meilleur de nous-mêmes pour repartir avec la victoire. »