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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Ma femme préférerait connaître le résultat maintenant » : Harry Kane s'invite dans le débat du Ballon d'Or avec de nouvelles déclarations

Bayern Munich vs Arsenal
Bayern Munich
Arsenal
Ligue des Champions
H. Kane
Allemagne
Angleterre

« J'espère vraiment réaliser quelque chose de ce genre »

  Harry Kane, la star du Bayern Munich, a saisi l'occasion de faire passer un message fort, après sa prestation exceptionnelle face à Arsenal, en Ligue des champions.

À quelques jours de la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026, l'attaquant anglais ne cache plus son impatience et confirme son statut parmi les principaux candidats à la conquête du grand trophée.

Au lendemain du match palpitant qui s'est soldé par un nul 2-2, et dont Harry Kane fut le principal protagoniste, l'attaquant bavarois, auteur de 10 buts et de 7 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues, a été interrogé sur la probabilité de remporter le Ballon d'Or lundi prochain, sans pour autant masquer son impatience.

Il a déclaré, selon le site « Foot Mercato » : « Bien sûr, j'apprécie chaque message que je reçois, et chaque soutien de tous les supporters, ceux du Bayern Munich, de l'Angleterre et de Tottenham. À l'évidence, la soirée de lundi pourrait être une soirée particulière. »

 Et tandis qu'il tente de se concentrer sur les prochains matches de son équipe, le joueur britannique reconnaît que l'incertitude lui pèse, en particulier sur ses proches : « Je sais que c'est un événement important, c'est pourquoi je l'attends avec impatience. Je pense que ma femme préférerait connaître le résultat, et ma famille est très tendue. »

Kane a poursuivi : « Je comprends leur volonté de garder le silence afin que toutes les stars puissent être présentes, mais de mon point de vue, j'aimerais bien sûr connaître le résultat sans avoir à attendre toute la soirée ! Je ne peux rien faire d'autre que profiter de ce moment. »

Harry Kane fait preuve d'humilité

L'enthousiasme était manifeste, un sentiment que le capitaine de l'équipe d'Angleterre a partagé avec la chaîne CBS Sports, révélant son plus grand rêve en direct à la légende Thierry Henry.

Alors que les spéculations vont bon train sur l'identité du futur lauréat, Harry Kane privilégie l'humilité, tout en reconnaissant l'importance de ce trophée : « Ce serait incroyable. Le résultat ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment, mais je ne sais pas. »

Il a ajouté : « Il est évident que je souhaite ardemment réaliser quelque chose comme ça. Ce serait un pas énorme dans ma carrière, c'est certain. »

Mais pour remporter ce prestigieux trophée, Kane devra faire face à une concurrence extrêmement féroce, car si l'attaquant anglais brille de manière exceptionnelle, d'autres joueurs de classe mondiale sont de véritables prétendants à cette distinction individuelle prestigieuse.

 Lamine Yamal, la jeune star montante du Barça, Khvicha Kvaratskhelia, le joueur du Paris Saint-Germain, Rodri, fort de son expérience, et Fabián Ruiz restent tous en lice.

 Sans oublier le remarquable contingent français, composé d'Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé et de Michael Olise.

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