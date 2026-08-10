Le club saoudien d'Al-Ahli a officiellement annoncé la prolongation du contrat de son défenseur brésilien Roger Ibañez jusqu'en 2030, s'assurant ainsi le maintien de l'un des piliers majeurs de son arrière-garde pour les années à venir.

Ibañez a exprimé sa joie de poursuivre son aventure avec le club après l'annonce officielle, affirmant son fort attachement au club.

Il a déclaré dans une vidéo publiée par les comptes d'Al-Ahli après la signature du contrat : « Je suis très heureux, une nouvelle année commence et une nouvelle année dans laquelle je poursuis à nouveau après avoir prolongé mon contrat ici. »

Le défenseur brésilien a ajouté : « Je suis chez moi et très heureux, mes enfants sont à la maison et ma famille est à la maison, nous sommes donc chez nous », en adressant ses remerciements à la direction du club pour sa confiance.

La décision de prolonger est intervenue alors que le joueur avait été la cible de plusieurs clubs de Premier League anglaise au cours de la dernière période, mais la direction d'Al-Ahli a tenu à le conserver, notamment dans le contexte qui a suivi le départ de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Ibañez avait rejoint Al-Ahli à l'été 2023 en provenance de l'AS Rome, et a réussi depuis à s'imposer comme un élément essentiel de l'effectif, affichant des performances constantes qui ont fait de lui l'un des défenseurs les plus en vue de l'équipe.

Le défenseur de 26 ans a contribué directement aux succès obtenus par Al-Ahli la saison dernière, au premier rang desquels le sacre en Ligue des champions d'Asie Élite, en plus de la victoire en Supercoupe d'Arabie saoudite, cette prolongation jusqu'en 2030 confirmant la volonté du club de préserver l'ossature qui a bâti l'une de ses plus belles périodes sur le plan continental.