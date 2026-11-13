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Avec des mots touchants et des larmes qu'il n'a pas pu cacher, Mauricio Pochettino a fait ses adieux à la sélection américaine, annonçant le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière d'entraîneur, après que Manchester United a officialisé ce vendredi sa nomination comme nouvel entraîneur de l'équipe, mettant ainsi fin à deux années de travail avec les États-Unis.

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Et la décision de partir n'a pas été facile pour l'entraîneur argentin, qui dirigera la sélection américaine lors de ses deux derniers matchs face à Haïti en quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, prévus les 14 et 18 novembre, avant de boucler ses valises en direction de l'Angleterre pour prendre en main l'un des plus grands clubs du monde.

Avant ces deux matchs décisifs, Pochettino s'est présenté devant les médias pour expliquer sa décision, faire ses adieux aux supporters de la sélection américaine et exprimer sa gratitude pour le grand soutien reçu au cours des deux dernières années, lors d'une conférence de presse relayée par la chaîne « Sky Sport » et marquée par la sincérité et l'émotion.

Pochettino a déclaré, dans des mots qui ont résumé l'ampleur du défi émotionnel qu'il traverse : « Je voudrais remercier les supporters pour leur soutien. Cela a été une période difficile, et la décision n'a pas été facile, bien au contraire. »

Il a ajouté : « C'est extrêmement complexe, mais en même temps, je suis enthousiaste à l'idée de ce nouveau pas. Pour l'heure, je me concentre sur le prochain match, car il est important pour la fédération. Le football évolue très vite, et nous devons aller de l'avant, mais je chérirai toujours les souvenirs qui nous ont réunis. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces deux années. Vous resterez toujours dans mon cœur. Il est difficile de trouver des gens aussi transparents que vous. La fédération est entre de bonnes mains. »

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L'entraîneur argentin a également révélé les détails de son départ, affirmant que les joueurs et le staff technique étaient au courant de la situation depuis le début, et que la transparence avait été le maître mot de cette étape : « Nous avons toujours été transparents et nous avons discuté de tout. Hier, lorsque la situation a commencé à s'améliorer, nous avons tenu une réunion avec les joueurs et le staff technique, et tout le monde a compris la décision. »

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L'entraîneur argentin a poursuivi : « L'accord entre Manchester United et les États-Unis nous a permis de trouver une solution, compte tenu de l'importance des deux prochains matchs. »

Pochettino a évoqué la relation humaine qui l'a lié à la sélection américaine, loin du langage des chiffres et des résultats, déclarant avec une émotion manifeste : « Avant d'être des professionnels, nous sommes des êtres humains. Le lien affectif que nous avons construit au cours des deux dernières années est la meilleure preuve de l'affection et du respect mutuels. Ce fut un honneur pour moi d'être ici et de représenter cette sélection. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les deux prochains matchs. C'est une fin naturelle à notre relation. »

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L'ancien entraîneur de l'Espanyol, de Tottenham et du Paris Saint-Germain a assuré qu'il partait la conscience tranquille, car il a posé les fondations nécessaires pour l'avenir de la sélection américaine, soulignant que l'équipe possède de grands atouts pour rivaliser au plus haut niveau : « Nous avons de bonnes bases pour continuer à grandir. »

Il a ajouté : « Nous possédons des joueurs de bon niveau, qui allient expérience et jeunesse, et qui ont la capacité d'énormément progresser. Nous avons posé les fondations nécessaires pour rivaliser, comme nous l'avons montré lors de la dernière Coupe du monde. Nous avons les atouts essentiels, et maintenant nous devons soutenir les joueurs. »

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Il a également expliqué que sa philosophie ne repose pas uniquement sur les plans tactiques, mais sur la construction d'un véritable esprit d'équipe, ce qu'il espère transmettre à sa nouvelle expérience en Angleterre : « Le secret d'une influence positive réside dans l'aspect humain. Il faut être ferme lorsque c'est nécessaire, mais il faut aussi être un homme bon. J'espère qu'il en sera ainsi à Manchester United. »

Pochettino a conclu ses propos avec sa franchise habituelle, reconnaissant qu'il n'était pas totalement satisfait de ses performances, mais insistant sur le fait qu'une opportunité comme celle d'entraîner Manchester United ne se présente pas deux fois : « Lorsqu'une opportunité comme celle de Manchester United s'offre à vous, vous ne pouvez pas la refuser. »

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À l'approche des deux matchs face à Haïti, les supporters de Manchester United attendent l'arrivée de l'entraîneur argentin à Old Trafford, dans l'espoir que Pochettino ramène l'équipe à sa place naturelle parmi les grands d'Europe, après des années de quête de stabilité et d'identité.