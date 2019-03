Lyon - Tousart : "Mourinho fait partie des très bons coaches"

Le milieu lyonnais était en conférence de presse ce mercredi à deux jours du déplacement de son équipe à Rennes pour la 30e journée de Ligue 1.

se déplace à Rennes ce vendredi (20h45), à l'occasion de la 30e journée de . Un match très important pour les hommes de Bruno Génésio dans la course à la deuxème place directement qualificative pour la . Des Rennais qu'ils recevront de nouveau mardi prochain, en demi-finale de (21h10). Une rencontre à l'issue de laquelle Jean-Michel Aulas a prévu de s'exprimer sur l'avenir de l'entraîneur rhôdanien, en poste depuis décembre 2015.

Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Lucas Tousart a été amené à donner son avis sur la rumeur José Mourinho, qui pourrait entraîner en prochainement selon L'Equipe. "Ça a été, c'est toujours un très bon coach, qui a fait de super choses dans de super clubs. Il fait partie des très bons coaches, actuellement et auparavant", a estimé le jeune Lyonnais. "La prolongation de l'entraîneur ? Ça nous regarde indirectement. C'est quelque chose entre eux, on n'a pas à s'immiscer dans ça. On respectera le choix du président. Je ne sais pas si c'est trop tôt dans la saison. Mais c'est important pour le club et pour le coach de préparer l'avenir sereinement."

Tousart s'attend à un match difficile sur la pelouse d'une équipe qui jouera l'une de ses dernières cartes pour une nouvelle qualification européenne, quinze jours après la fin de son épopée à . "Rennes nous a posé des problèmes au match aller [victoire 2-0 des Bretons pour le premier match de Julien Stéphan sur le banc]. On avait mal abordé ce match. Ils ont de bonnes qualités offensives et ont fait un beau parcours en coupe d'Europe. Ils sont comme nous, ils leur restent 2 objectifs."

Enfin, l'international esoir s'est projeté sur la fin de saison de son équipe, qui compte quatre points de retard sur - qu'elle recevra début mai - à 9 journées de la fin du championnat. "Il ne faut pas être obnubilé par Lille et ses résultats. On doit tracer notre route et être concentré sur nous et notre jeu. On veut aller chercher cette 2e place pour se qualifer pour la Champions League. Avec un match par semaine il y a moins de rotations dans l'équipe si ça se passe bien. Ça a été le cas la saison passée. Il faut refaire le même sprint final que l'année dernière si on veut atteindre nos objectifs."

Lui aussi interrogé sur la possibilité de voir le Special One débarquer à Lyon, Bruno Génésio a dit beaucoup respecter son homologue portugais. "On ne peut que respecter Mourinho. C'est un entraîneur qui a gagné partout où il est passé, ce n'est peut-être pas celui à qui je m'identifie le plus par rapport à la personnalité, mais j'ai un grand respect par rapport à son palmarès, à tout ce qu'il a fait dans le football. Partout où il est allé il a gagné, forcément c'est un grand entraîneur. S'il doit me succéder, c'est avec une grande fierté."