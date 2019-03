Lyon-Toulouse 5-1, l'OL s'impose face au TFC avec un Fekir record et un Depay buteur

L'OL s'est offert le scalp du TFC ce dimanche avec un Nabil Fekir record et un Memphis Depay enfin buteur.

À dix jours du choc contre le Barça en huitième retour de Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais cherchai t à se relancer en Ligue 1 après la défaite enregistrée face à Monaco. Et la mission a été largement accomplie pour les Rhodaniens, avec, notamment un Nabil Fekir qui entre dans l'histoire de l'OL.

Dès la dixième minute, c'est Memphis Depay qui met fin à sa traversée du désert en Ligue 1, lui qui avait raté un pénalty contre Monaco. Le Batave se joue d'Amian avec ses dribbles er marque poteau rentrant pour lancer Lyon. Une équipe de l'OL qui se fera rejoindre par un Dossevi expérimenté, qui met la pression sur Mendy à l'angle droit de la surface, récupère le cuir et s'en va battre Lopes pour le 1-1.

Une égalisation qui s'avérera anecdotique par la suite. L'OL reprendra l'avantage à la demie-heure de jeu suite à un centre de Traoré qui finit sa course dans le petit filet intérieur adverse. 4 minutes plus tard, Cahuzac commet la faute sur Fekir dans la surface toulousaine et le joueur lyonnais se fait justice lui-même.

Fekir marque ainsi le 2000e but à domicile de l'histoire de l'équipe rhodanienne en L1. En seconde période, Dembélé s'offrira un doublé avec d'abord un premier but à la 67e minute d'un plat du gauche victorieux et rasant, puis, à 20 minutes du terme, d'une reprise qui fait mouche sur un centre à mi-hauteur de Fekir.

Le calvaire du TFC n'est pas fini pour autant. Car si Traoré verra un nouveau but lui être refusé pur hors-jeu, Cahuzac sera expulsé à la faveur d'un nouveau jaune suite à une faute sur Traoré. Plus rien ne sera marqué dans cette partie néanmoins et Lyon se relance grâce à une performance XXL après le revers concédé contre l'ASM.