Lyon, Sylvinho : "Impatient de faire mes débuts à domicile"

L'entraîneur de l'OL a hâte de vivre sa première au Groupama Stadium. Il a fait le point sur le mercato estival des Gones.

Sylvinho a réussi ses débuts avec l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien a remporté son premier match officiel avec les Gones sur la pelouse de lors de la première journée de . Cela demande désormais confirmation ce vendredi face à Angers, vainqueur de , devant son nouveau public. En conférence de presse, l'ancien joueur d' et du a avoué qu'il a hâte de faire ses débuts à la tête de l'OL devant le public du Groupama Stadium.

"Je me prépare pour ce match. Je travaille auprès des joueurs mais aussi sur moi-même pour gérer mon impatience. Je faisais aussi ce travail lorsque j’étais joueur. Je suis impatient de débuter au Groupama Stadium. Il faudra réaliser un bon match devant nos supporters... Ce sera un match très difficile. On travaille sur une idée de réponse pour affronter des blocs bas. La victoire à Monaco ? On a tendance à juste analyser le résultat. Les matches en préparation nous ont fait mal car les résultats n’ont pas été à la hauteur. Je ne pense pas qu’il y avait un manque de confiance. On commence à construire ce groupe après les retours successifs des joueurs", a expliqué l'entraîneur de l'OL.

Sylvinho emballé par Reine-Adélaïde

Sylvinho a évoqué le retour de Juninho devant son public : "La situation est différente pour lui. Il a fait beaucoup pour ce club, il a écrit une très grande histoire. Je suis content pour lui car il rentre à la maison et il est heureux. Je le laisse gérer ce moment pour me concentrer sur ce premier match à domicile. Pour les supporters, c’est aussi un moment très important. J’espère que l’ambiance sera formidable. Il faut d’abord que les joueurs les aident à rentrer dans le match. C’est à nous d’embarquer le public. Ce sera ensuite un cercle vertueux".

L'OL et Angers ont annoncé un accord pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde ce mercredi. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est apparu satisfait de la future arrivée du milieu de terrain formé à Arsenal : "C’est un joueur très intéressant. Il est très fort physiquement et marque beaucoup de buts. Le président a fait beaucoup d’efforts pour le faire venir. J’espère qu’il va signer et faire une grande saison".

Enfin, Sylvinho a fait un point sur la fin du mercato : "Tant que le mercato est ouvert, tout peut arriver. On a un très bon effectif avec des joueurs de talent. J’aime beaucoup le jeune Melvin Bard… Cheikh est un grand joueur. Il a une grande marge de progression, il est encore jeune. On ne peut pas convaincre un joueur lorsqu’il a planifié un départ. Hier, il m’a cherché très longtemps pour me dire au revoir alors qu’on a travaillé seulement un mois. J’espère qu’il aura beaucoup de succès au … Le prêt de Lenny Pintor ? On a un effectif très fourni sur les côtés de l’attaque. Je ne l’ai pas côtoyé très longtemps mais Lenny a eu un très bon comportement durant la préparation. Je lui souhaite une belle saison".