Lyon - Sylvinho appelle ses joueurs à "changer de mentalité"

L'entraîneur de l'OL n'a pas apprécié le scénario qui a engendré un match nul frustrant pour ses hommes contre Bordeaux (1-1).

"On a vu beaucoup de beaux gestes techniques, il y avait une chaleur accablante, et on a mené, mais on n'a pas su préserver notre avantage. L'expulsion de Thiago Mendes nous a mis en difficulté. Je veux revoir les images, elle me semble sévère". Sylvinho avait une excuse toute identifiée après le match nul des siens contre (1-1), mais le Brésilien ne s'est pas caché derrière cela pour autant.

Appelé à faire un premier un bilan, l'entraîneur de l'OL est contrasté. "On sait défendre en 4-5-1, on n'est pas mal sur les coups de pied arrêtés, et on a marqué neuf buts", a-t-il expliqué dans des propos relayés par L'Equipe.

"Le problème, ce sont ces expulsions qui nous font perdre des points et nos difficultés à tuer le match. Quand vous commencez à construire, vous pouvez vous attendre à des hauts et des bas. On doit changer en partie la mentalité, mieux asseoir notre supériorité, avoir plus de conviction, ne pas perdre des points".

Mais Sylvinho identifie aussi le mental comme le point faible de ses hommes pour le moment. "Je suis satisfait de la manière dont les joueurs assimilent les concepts, ils répondent positivement. C'est plutôt la mentalité quand on perd des points qui me pose problème. Sur le terrain, il faut avoir envie de gagner, de se battre. C'est ça qui compte. Pour aller plus haut, il faut être prêt à jouer à fond chaque match. Pour être une grande équipe, il faut changer la mentalité des joueurs. Il faisait 35°C, mais à 1-0, ça devenait plus facile, les espaces s'ouvraient, il y avait des choses à faire, mais on a laissé le match filer. Il faut jouer 90 minutes pour marquer".