Lyon : Shaqiri et Emerson affichent leurs ambitions

Les deux dernières recrues de l'OL ont été présenté et ont affiché leurs volontés d'aider Lyon à retrouver les sommets du football français.

L'Olympique Lyonnais s'est offert les services de deux champions d'Europe. Xherdan Shaqiri, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, et Emerson Palmieri, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et de l'Euro avec l'Italie. Les deux dernières recrues de l'OL ont été présenté ce mercredi en fin d'après-midi devant la presse. Xherdan Shaqiri a avoué qu'il était heureux de rejoindre le projet rhodanien.

"Je suis très heureux d’être ici. La négociation a été difficile. Pour moi, c’était clair, je voulais venir ici. Il n’y avait vraiment aucun doute. C’est un très bon projet avec un nouveau coach, que j’aime beaucoup. Je suis un joueur qui a toujours faim de progresser. Cette équipe a beaucoup de potentiel. C’est un top club en France et en Europe avec beaucoup de succès et qui veut gagner à nouveau des titres", a indiqué le Suisse.

"Le club a pointé un besoin d’avoir des joueurs expérimentés. Je pense qu’il est en train de franchir une étape de plus. J’ai très envie maintenant de transmettre ma mentalité de vainqueur. Je veux aider les jeunes. On doit gagner tous nos matchs. Le président a construit quelque chose de très grand ici. Les infrastructures sont parfaites. On discute avec Juninho depuis plus d'un an. Les supporters méritent de retrouver les grandes années. On a tout ce qu’il faut ici pour s’entraîner de la meilleure des manières, a ajouté Xherdan Shaqiri.

L'international suisse veut aider l'OL grâce à son expérience et sa polyvalence sur le terrain : "Je suis prêt à aider le club. J'ai besoin de confiance pour évoluer à mon meilleur niveau. J'ai hâte également de partager avec les plus jeunes de l'effectif. Je suis persuadé que l'on peut faire de grandes choses. Je peux jouer dans plusieurs positions. C'est le coach qui va décider. Je donnerais le maximum sur chaque rencontre."

Emerson a confié les raisons l'ayant poussé à rejoindre Lyon : "Lorsque j’étais petit, j’étais déjà attiré par ce club. J’ai regardé Juninho et les autres Brésiliens jouer. J’ai ensuite joué avec la Roma au Groupama Stadium et j’ai vu cette effervescence. Je n’ai pas hésité, je me suis décidé en trois jours. Le souvenir de ce match est resté. J’ai envie de bien faire avec l’OL… J’ai appelé Paqueta. Il m’a dit « viens, n’hésite pas, je suis très heureux ici"

"Je suis un joueur qui n’accepte pas la défaite. Ce n’est pas normal de perdre. J’apporte cette expérience, cette envie de tout donner, de vaincre. Je suis un joueur de groupe. Je veux donner le maximum pour cette équipe… Contre Clermont, je n’étais pas à 100% mais j’ai tenu. Je me suis bien senti. Je me suis entraîné pour le prochain match. Je connais de mieux en mieux mes coéquipiers. Tout vient naturellement", a conclu l'Italien.