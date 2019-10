Lyon, Rudi Garcia en pole position ?

L'ancien entraîneur de l'OM serait désormais le favori pour succéder à Sylvinho sur le banc de l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours.

L'Olympique Lyonnais n'a toujours pas tranché et annoncé le successeur de Sylvinho sur son banc de touche, mais cela ne saurait désormais tarder. Les Gones ont auditionné plusieurs entraîneurs et trois sont annoncés par l'ensemble de la presse française comme les favoris pour prendre la place du Brésilien : Laurent Blanc, Jocelyn Gourvennec et Rudi Garcia. Si le premier cité est le grand favori aux yeux de tous et a été le premier nom à sortir, il semblerait qu'il ne soit pas/plus en pole position.

En effet, alors que ce dimanche les rumeurs faisaient état d'une grande avancée dans le dossier Jocelyn Gourvennec, selon les informations de L'Equipe et RMC Sport, ce lundi matin, c'est Rudi Garcia qui tiendrait la corde pour devenir le prochain entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Remercié par les dirigeants de l' l'été dernier après une saison compliquée, l'ancien technicien de l' et de pourrait donc rebondir chez les Gones.

Blanc trop exigeant ?

Le manque d'expérience européenne de Jocelyn Gourvennec et les réactions contre son arrivée des supporters de l'Olympique Lyonnais ce dimanche sur les réseaux sociaux notamment auraient clôturé la possible venue du consultant Canal +. Rudi Garcia aurait les faveurs de l'OL pour une simple et bonne raison, il a accepté les exigences du club à savoir de ne pas ramener un statt trop pléthorique et de travailler avec une grande partie de celui déjà en place, Gérard Baticle et Claudio Cacapa notamment.

De son côté, Laurent Blanc reste la piste privilégiée. Bien évidemment, l'ancien entraîneur du emballe davantage les supporters de l'OL, qui le préfèreront à un Rudi Garcia étiqueté entraîneur de l'OM, en raison de son expérience et des trophées qu'il a déjà remportés par le passé, mais l'entraîneur champion de avec camperait sur ses positions et souhaiterait ramener Franck Passi ainsi que son préparateur physique dans ses bagages.

L'Olympique Lyonnais devrait se laisser un dernier jour de réflexion afin de peser le pour et le contre mais devrait selon toute vraisemblance trancher ce lundi soir. Les Gones pourraient ainsi révéler le nom du successeur de Sylvinho ce lundi soir ou mardi matin. Ce dernier pourra ainsi prendre place sur le banc de touche ce samedi pour diriger sa première rencontre à la tête de l'OL contre , un ancien club de Rudi Garcia.