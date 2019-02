Lyon-Rennes en demi-finale de la Coupe de France

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a été effectué ce jeudi. Lyon et le PSG, les deux grands favoris, se sont évités.

On connait les deux affiches des demi-finales de la Coupe de France, programmées les 2 et 3 avril prochain. Lyon accueillera le Stade Rennais, tandis que le PSG défiera le vainqueur de l'opposition entre Vitré (National 2) et le FC Nantes.

Le duel entre Rhodaniens et Bretons est pressenti pour être le plus disputé. Les deux formations ne sont qu'à un match du Stade de France, et ils feront tout pour franchir cet écueil et s'offrir une finale de prestige contre le quadruple tenant de l'épreuve. Du moins, si la logique est respectée.

Rennes n'a plus remporté la Coupe de France depuis 1971, mais il reste sur deux finales perdues lors de la dernière décennie (à chaque fois contre Guingamp). Tout en espérant aller encore plus loin en Ligue Europa, où ils défient Arsenal en 8es de finale, les Rouge et Noir espèrent bien effacer définitivement ces deux revers en allant au bout cette fois-ci. Pour l'OL, l'objectif est sensiblement le même. Sans le moindre trophée remporté depuis 2012, le club cher à Aulas compte sur cette compétition pour dépoussiérer son palmarès, même si la bataille pour une place sur le podium en Ligue 1 demeure son principal objectif.

Le PSG, pour sa part, n'est donc pas encore fixé concernant l'identité de son futur adversaire. Les Franciliens ne le connaitront que le 6 mars prochain. A Laval, Vitré va tenter de créer l'exploit face aux Canaris. Ça ne sera pas une mince affaire. Si les Nantais passent, on aura droit à des retrouvailles entre Vahid et Paris.

La finale de cette édition 2019 de la Coupe de France est prévue pour le 27 avril prochain. Pour rappel, celle de la Coupe de la Ligue mettra aux prises Guingamp à Strasbourg.