Lyon-Rennes (2-3) - Lopes, Létang et toutes les réactions en zone mixte

Retrouvez toutes les réactions après la qualification de Rennes à Lyon ce mardi pour la finale de la Coupe de France.

Bruno Genesio (entraîneur de l'Olympique Lyonnais) : "Comment je vis cette situation ? Pour l'instant ce que je vis c'est l'élimination (...) J'ai toujours dit que mon intérêt personnel passait après celui de l'institution et je ne vais pas déroger à ça ce soir. Je vais tout faire pour amener l'équipe à la seconde place et tout faire pour laisser le club là où je l'ai laissé, c'est à dire qualifié en ".

Jean-Michel Aulas (président de l'Olympique Lyonnais) : "Quand on est dirigeant de club, on doit analyser les situations. On ne juge pas en fonction des impressions. Si nous allions en finale de la et si nous étions sur le podium, Bruno Genesio serait prolongé deux ans".

Olivier Létang en zone mixte : « et le Barça n'ont pas gagné ici, le PSG a perdu ici. J'ai vu qu'on parlait beaucoup de la non prolongation de Bruno Genesio mais je crois qu'il faut surtout souligner la grande performance du Stade Rennais »

Anthony Lopes (gardien de l'Olympique Lyonnais, France 2) : "On ne mérite pas. Sur l'ensemble de la compétition peut-être mais sur ce match-là on fait trop d'erreurs. Maintenant il faut se remettre au travail et aller chercher la 2ème place en championnat".

Anthony Lopes en zone mixte sur Bruno Genesio : « Vous m'apprenez la décision. On a tous envie qu'il reste mais la décision de nous appartient pas... »

Benjamin Bourigeaud (milieu du , France 2) : "On avait à coeur d'aller au Stade de France tous ensemble. Avant ça il fallait faire un bon match ici, chose qu'on a réussi à faire. On a été cherchés cette victoire avec le coeur. C'est une magnifique soirée pour nous".

Julien Stéphan (entraîneur de Stade Rennais, France 2) : "Pour nous c'est une formidable performance. Je crois que ce soir les joueurs ont été héroïques avec, il semblerait, quelques éléments contraires mais ils n'ont rien lâché, ils ont continué, ils ont voulu attaquer, et ont réussi à marquer ce 3e but. On ne nous a rien donné dans la facilité mais je trouve que notre parcours a de la valeur. On a réussi à éliminer , on est venu chercher notre finale ici à donc ça a beaucoup de consistance. Je suis très heureux pour les joueurs, pour tout le club, pour les salariés aussi. Pour nous c'est une grande soirée".

