Lyon, Reine-Adelaïde : "On va s'en sortir et relever la tête"

Le milieu de terrain lyonnais Jeff Reine-Adelaïde est revenu sur la période délicate actuelle.

Arrivé l'été dernier en provenance du SCO d'Angers, Jeff Reine-Adelaïde est l'une des rares satisfactions de l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison.

Le club rhodanien est en effet dans une situation critique, avec une série inquiétante de 7 matches sans le moindre succès.

Après le revers contre ce samedi (0-1), le polyvalent milieu de terrain n'a pas caché que la situation était alarmante, mais il compte également amorcer une dynamique positive.

"C’est une période compliquée. C’est vrai que ça devient pesant. On a eu pas mal d’occasions, on a manqué d’efficacité. On prend ce but gag et avec le manque de confiance on ne parvient pas à reproduire nos schémas. On va s’en sortir et relever la tête", a-t-il expliqué dans des propos accordés à OLTV.

