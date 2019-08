Lyon, Reine Adélaïde : "C'est un privilège pour moi"

Nouvelle recrue des Gones, le milieu de terrain français a été présenté devant la presse. Il a exprimé sa fierté de rejoindre l'Olympique Lyonnais.

Jeff Reine-Adélaïde fait le grand saut. L'Olympique Lyonnais a officialisé la venue du milieu de terrain français en provenance d'Angers ce mercredi contre la somme de 30 millions d'euros, bonus inclus. Auteur d'une très bonne deuxième partie de saison avec le SCO, Jeff Reine Adélaïde, courtisé par de nombreux clubs français et étranger, a finalement tranché en faveur de l'Olympique Lyonnais, où il aura l'avantage de pouvoir évoluer dans le milieu de terrain et sur un côté.

En conférence de presse, Jeff Reine-Adélaïde a justifié son choix de rejoindre : "Je suis très heureux d’avoir signé à l’OL. C’est un privilège pour moi car il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait de très belles carrières ici. C’était un des meilleurs projets pour moi… Je me suis focalisé sur l’Euro puis j’ai posé quelques questions aux Lyonnais pour savoir comment cela se passait dans leur club. J’ai eu des réponses positives".

Juninho : "J'espère qu'il fera une belle carrière à l'OL"

"Il y a beaucoup de choses qui ont fait pencher la balance. Mon frère avait ciblé ce club, qui peut m’apporter beaucoup. J’ai eu l’occasion de discuter avec le coach hier. C’est quelqu’un de très simple. Si je veux joueur, cela passera aussi par le respect des exigences défensives. J’ai une préférence pour le milieu de terrain. Je peux m’épanouir à ce poste mais je reste à la disposition du coach pour jouer sur un côté", a ajouté le milieu de terrain français.

Jean-Michel Aulas s'est félicité d'avoir chippé l'international espoirs français à des clubs concurrents : "On a fait un recrutement important avec l’arrivée de neuf joueurs. Onze nous ont quittés pour 160 millions d’euros environ. On s’est donné encore un peu plus de chance d’atteindre le très haut-niveau. C’est une formidable nouvelle que Jeff ait choisi de nous rejoindre. On a trouvé le profil le plus proche pour remplacer Tanguy Ndombele et Nabil Fekir. On a toujours l’opportunité de faire des opérations dans la dernière ligne droite mais pour le moment elles ne sont pas prévues".

Juninho a aussi eu un mot sur la recrue des Gones : "On est très contents de son arrivée. Florian Maurice avait déjà décidé de son recrutement. On en a parlé plusieurs fois avec le coach. Jeff va être un joueur important pour nous. Il est déjà prêt à jouer, il est en forme. J’espère qu’il aura une belle carrière avec l’OL et qu’il nous aidera à gagner des trophées. Il est complémentaire avec les autres milieux de terrain. On est satisfaits du groupe. La clé sera de gérer cet effectif. Les joueurs auront la possibilité de jouer de très gros matches. Tout passera par le travail. Chacun doit gagner sa place. Notre coach choisira le meilleur 11. On a un groupe assez équilibré. On a des petits soucis avec Marçal sur le plan physique mais on a confiance, il va récupérer. On est prêts pour faire une bonne saison".