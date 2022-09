Lyon - PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

La 8e journée de Ligue 1 s’achève dimanche soir par un classique du championnat, opposant l’OL au PSG.

Tenu en échec par l’AS Monaco en début de saison, le PSG retrouve dimanche soir un adversaire de renom sur la scène domestique. Même si ce n’est pas l’OL des grandes années, l’équipe francilienne peut s’attendre à une autre soirée compliquée. Pour rester en tête du championnat, il n’y a cependant d’autres alternatives que de l’emporter.

A l’entame de cette rencontre, suivant ce qu’aura réalisé l’OM contre Rennes quelques heures plutôt, le PSG pourrait rétrograder à la 2e place du classement. A ce stade de la saison cela reste anecdotique, mais on imagine que les champions de France feront tout pour passer la trêve internationale dans le fauteuil de leader. Cela passe donc par un succès chez les Gones.

L’OL se présente au Parc sans complexe

Lyon n’est pas un foudre de guerre, surtout qu’il reste sur deux revers de rang en championnat, mais Paris aura à s’en méfier. En outre, l’équipe de Galtier va devoir livrer son meilleur visage pour éviter une mauvaise surprise. Comme celle vécue face aux Monégasques. Cela passe notamment par une prestation solide au niveau défensif. Et qui dit solide défensivement, dit investissement des attaquants. Du côté de la capitale, cela constitue le grand débat en ce moment. Comment faire pour convaincre les trois de devant d’être plus concerné par les tâches défensives ? Leur coach a encore éludé la question, samedi en conférence de presse. « Ils ont tous les trois un vécu du très haut niveau et ils ont cette capacité en cours de match de prendre aussi des décisions sur le terrain. Mais très souvent et notamment à la mi-temps ou dans la préparation des matchs, évidemment que je demande un investissement aux trois », a-t-il déclaré.

Côté lyonnais, on rencontre aussi des soucis pour faire face aux assauts adverses. Avec cinq buts encaissés lors des deux dernières sorties, c’est même le principal chantier de Peter Bosz. Néanmoins, on aborde la réception du PSG avec sérénité. Ces dernières années, et indépendamment des dynamiques qu’ils affichaient avant le match, les Rhodaniens ont régulièrement posé des problèmes aux Parisiens. Dimanche soir, ils tenteront d’en faire de même. Un bon résultat face à l’ogre du championnat pourrait définitivement lancer leur saison.

Les compositions probables :

Lyon : A. Lopes - Gusto, Th. Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tetê, Tolisso, Caqueret, Toko-Ekambi - Lacazette, Mous. Dembélé.

PSG : Donnarumma - Sergio Ramos, Danilo Pereira, Marquinhos - Verratti, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes - Mbappé, Neymar, Messi.

Où voir le match ?

La rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le PSG sera diffusée en simultané sur Amazon Prime et Canal+Foot ce dimanche, à partir de 20h45 heures (française). Le match est aussi disponible en streaming sur MyCanal. Pour la région maghrébine, c'est la chaine Bein Sports Arabe qui se charge de la retransmission de la rencontre.