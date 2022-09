Lyon-PSG, Christophe Galtier : "Je n'ai jamais pensé à enlever le capitanat à Marquinhos"

Avant le déplacement à Décines, l'entraîneur du PSG est revenu sur les difficultés de son capitaine et a décrypté son rôle au sein de l'effectif.

Au milieu la paire Verratti-Vitinha enchaîne, ne vont-ils pas finir par s'épuiser ?

Je suis satisfait de leur association. Ce sont des joueurs avec beaucoup d'activité et ce sont de très bons footballeurs et c'est important d'avoir de très bons footballeurs pour ce que je veux mettre en place. C'est vrai que si on défend moins ils peuvent être en difficulté. Il y a la possibilité d'être à trois milieux dans certains matchs ou en cours de match et Marco (Verratti) n'a pas joué tous les matchs en prévision de l'enchaînement. Je n'ai pas encore pris ma décision définitive pour savoir qui constitue le milieu dimanche soir.

"C'est un grand rendez-vous"

Mercredi à Haïfa, vous avez parlé de "renoncement" des trois offensifs aux tâches défensives. Comment changer la donne ?

Oui, j'ai utilisé ce terme et après avoir échangé avec les uns et les autre, je pense que le voyage qui a été long avec beaucoup d'heures d'avion, deux heures de bus, la chaleur et un taux d’humidité très important. aUtant, on a eu 10 à 12 minutes très intéressantes et puis on a eu une grosse demi heure où on a été e difficulté. Mais de manière générale, en ayant revu le match, évidemment que l’on voit un bloc équipe complètement coupé en deux parce que l’on a eu beaucoup d’erreurs techniques très haut, pas habituelles, notamment sur des situations où à l’approche de la surface de réparation. Est-ce que c’était lié à la fatigue, aux conditions de jeu, le terrain ? Sûrement ! Mais en seconde période, en ayant beaucoup parlé avec les joueurs à la mi- temp et en modifiant certaines positions sur le plan défensif, on a eu une équipe beaucoup moins coupée en deux et surtout on a eu des des joueurs offensifs décisifs. C’est la tout le paradoxe du juste équilibre. Il est vrai que si à certains moments on est menés 2-0, quelle aurait été l’issue ? Mais par contre, on a des joueurs qui a tout moment et notamment les trois de devant peuvent être décisif en étant buteur et passeur. Quant à savoir quelle équipe on aura demain, on a encore 24h pour bien analysé tout cela. Il me semble qu'avec les échanges que j'ai eus avec mes joueurs tout le monde est bien et tout le monde a envie de jouer ce match-là. C’est un grand rendez-vous.

"Marquinhos est un très bon relai sur le terrain"

Marquinhos apparaît en difficulté depuis plusieurs semaines et on sent qu’il a du mal à trouver ses repères dans ce système à trois. Est-ce que cette animation le fragilise notamment dans cet axe central ?

Je suis un peu surpris de votre analyse et je ne la partage pas totalement. Il doit assimiler un nouveau système, comme d’autres. Il est un élément important car il est celui qui a le plus souvent le ballon dans les pieds, c’est un très bon relanceur et il est propre dans le jeu. Je l’ai positionné dans l’axe car j'ai toujours privilégié la vitesse sur le défenseur axial pour couvrir à droite et à gauche.

Avez-vous songé à le destituer de son statut de capitaine ?

Non ! En aucun, je n'ai pensé à enlever le capitanat à Marqui. Ça fait dix ans qu'il est au club et il connait tout de ce club et du championnat. Il a cette capacité à pouvoir parler avec les arbitres quand il y a des situations où les arbitres ont besoin d’échanger. Sur la capacité à être un bon capitaine, il est irréprochable : il sait à quel moment il doit parler, à quel moment il doit intervenir ou venir me voir pour partager sur certains points de vue, non pas de manière individuelle mais collective sur comment aménagé nos temps de récupérations ou nos semaines. C'est un très bon relais pour moi après sur le terrain, il y a le capitaine mais aussi les autres autour. Sergio Ramos communique très peu en français mais dans le vestiaire j’ai plusieurs relais et évidemment que Sergio en fait partie, comme Verratti, Kimpembe ou Mbappé. Tout le monde participe à la vie du groupe et à l’histoire d’un match. Mais jamais je n’ai songé à enlever le capitanat à Marquinhos.

"Neymar est l'attaquant avec le meilleur repli défensif"

Quand deux des trois offensifs participent au repli, voté équipe est plus forte. Dès qu’on est en deçà, l’équipe est en grande difficulté. Est-ce que vous souhaitez organiser une forme d’alternance entre eux dans le repli défensif en fonction des rencontres ou des moments dans les matchs?

Ils ont tous les trois un vécu du très haut niveau et ils ont cette capacité en cours de match de prendre aussi des décisions sur le terrain. Mais très souvent et notamment à la mi-temps ou dans la préparation des matchs, évidemment que je demande un investissement aux trois. Mais on se rend compte que Ney est celui qui peut avoir le meilleur repli défensif, qui a cette capacité. Il a aussi parfois cette volonté d’être dans un milieu à trois avec les deux autres. Kylian maintient une grosse pression sur la défense adverse. Quand vous êtes défenseur et que Kylian rôde… C’est aussi un point de fixation important, on l’a vu contre Haïfa, s’il réussit ses duels avec le gardien le match change. Quant à Leo, il a un registre totalement différent. C’est un joueur toujours très bien placé pour recevoir les ballons . Quand on est en difficulté, vous donnez le ballon à Leo, il le perd très rarement et ça déclenche une attaque. Pour être plus précis sur votre question, évidemment que Ney est celui donne le meilleur équilibre parce qu’il a ses caractéristiques.

Qu’avez-vous pensé des premières semaines d'Hugo Ekitike ? Et que doit-il faire pour espérer avoir plus de temps de jeu ?

Hugo Ekitike est un joueur avec un potentiel incroyable. Il est arrivé avec petite gêne musculaire donc il a fallu faire très attention. Il découvre ce qu’est le très haut niveau. Il lui a fallu pas mal de séances pour trouver ses repères dans le jeu. Etre aussi en connexion avec l’animation offensive. Il progresse énormément. Il est très bon dans les séances. Evidemment qu’il des fourmis. Ça le démange. Je lui ai déjà dit : les bonnes périodes vont arriver très rapidement. Il essaie aussi de se perfectionner encore plus sur un plan technique. Et très rapidement il aura beaucoup beaucoup plus de temps de jeu.