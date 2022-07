Lyon : Peter Bosz veut un milieu défensif, William Carvalho ciblé ?

L'Olympique Lyonnais cherche à se renforcer au poste de milieu de terrain défensif. Et pourrait bien trouver son bonheur en Liga.

L'OL n'a pas terminé ses emplettes sur le marché des transferts. Après notamment les retours de Lacazette et Tolisso, mais également le recrutement du jeune milieu prometteur Johann Lepenant, les Gones cherchent encore à se renforcer.

Un milieu défensif en priorité

Un poste en particulier est ciblé sur les bords du Rhône : celui de milieu défensif, numéro 6. Une priorité pour Peter Bosz, comme il l'a confié après la défaite face à Anderlecht, samedi.

"Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle. On a des joueurs dans l'effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n'a que Johann (Lepenant)", a-t-il admis.

"Donc oui, si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là. Corentin (Tolisso) n'est pas là pour ce poste, il va jouer plus haut."

Au milieu, Lyon dispose pourtant de nombreuses options, à l'image de Maxence Caqueret, récemment prolongé, ou encore Thiago Mendes.

William Carvalho, piste n°1 ?

Selon les informations de L'Equipe, la principale piste du club pour se renforcer à ce poste-là se situerait en Liga, et plus précisément au Betis Séville.

Le club andalou serait en effet prêt à inclure l'international portugais William Carvalho dans les négociations afin de faire baisser le prix d'Houssem Aouar, pour lequel les deux clubs discutent depuis plusieurs jours.

Alors que Galatasaray serait également sur les rangs pour William Carvalho, ce dernier plairait à l'OL. Reste à savoir quel sera le choix du joueur, sous contrat avec le Betis jusqu'en 2023.