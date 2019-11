Lyon-Nice (2-1) - Lyon dompte Nice dans la douleur

L'OL a signé un précieux succès dans un match très animé, ce samedi, face à Nice (2-1). Reine-Adelaïde et Dembélé sont les buteurs lyonnais.

Il faudra encore attendre un peu avant de voir un Olympique Lyonnais souverain et flamboyant. Mais à défaut de séduire, l'équipe de Rudi Garcia a le mérite d'avancer comptablement. C'est un moindre mal quand on voit la physionomie de ce -Nice laborieux jusqu'au bout, sous une pluie battante.

Tout avait pourtant si bien commencé pour les Gones. Sans Memphis Depay et Houssem Aouar, c'est Jeff Reine-Adelaïde, aligné côté gauche, qui a pris ses responsabilités en débloquant la situation sur une action de grande classe amorcée sur son flanc et conclue plein axe d'une frappe croisée (1-0, 10e).

Un match sous tension

Incisifs sur attaques rapides, les Lyonnais n'ont pas tardé à faire le break grâce à un penalty que Moussa Dembélé a obtenu et frappé avec autorité (2-0, 28e). Il était alors difficile d'imaginer la suite, tant l'OL semblait parti pour passer une fin d'après-midi tranquille.

L'article continue ci-dessous

Mais tout s'est compliqué lorsque Marçal, d'un geste incensé, a laissé ses coéquipiers à dix juste après le but du break (34e). Dans une posture propice à les relancer, les Niçois ont pu élaborer leur plan lors d'une mi-temps qui aura duré 30 minutes après une interruption prolongée à cause de fumigènes...

Bref, ce sont des Lyonnais complètement décontenancés qui se sont présentés au retour des vestiaires. Et le second acte a été une longue période d'angoisse pour le public du Groupama-Stadium, entre approximations offensives et frayeurs défensives. Le dernier quart d'heure a même été très pénible après la réduction du score de Dolberg (2-1, 78e). Lyon a plié, mais n'a pas rompu, l'expulsion de Burner facilitant quelque peu l'affaire dans les toutes dernières minutes. Bref, Mission accomplie. Sans brio, l'OL retrouve le top 5.