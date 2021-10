Lyon-Monaco : premier duel en Ligue 1 pour Bosz et Kovac après ceux en Bundesliga

Peter Bosz et Niko Kovac vont s'affronter pour la première fois en Ligue 1. Retour sur leurs précédents affrontements.

Samedi soir, à 21h00, Lyon, dixième, reçoit l'AS Monaco, sixième. Un seul point sépare les deux équipes et ce choc marquera les retrouvailles entre Peter Bosz et Niko Kovac. Les deux entraîneurs se sont déjà affrontés deux fois en Bundesliga et à chaque fois, avec une équipe différente.

2017 : Une première riche en buts

La première fois, c'était le 21 octobre 2017. L'Eintracht Francfort de Niko Kovac recevait le Borussia Dortmund de Peter Bosz. Le BVB avait subi lors de la précédente journée son premier revers de la saison (contre Leipzig) et comptait bien reprendre sa marche en avant après un superbe début de saison (6 victoires et 1 nuls lors des sept premières journées).

A l'heure de jeu, Dortmund menait 2-0 grâce à des réalisations de Nuri Sahin (19e) et Maxilimian Philipp (57e) et la défaite contre Leipzig était alors un lointain mauvais souvenir.

Mais l'équipe de Bosz va s'écrouler en l'espace de quatre minutes, encaissant des buts de Sébastien Haller (64e) et de Marius Wolf (68e), devant ainsi se contenter du match nul.

Le BVB de Peter Bosz enchaînera ensuite avec 6 matches sans victoire en Bundesliga (2 nuls, 4 défaites). La défaite contre le Werder, le 9 décembre 2017, sera celle de trop pour Bosz qui sera licencié le lendemain.

2019 : Bosz stoppe la série de Kovac

Les deux hommes vont ensuite se recroiser le 2 février 2019. Peter Bosz dirige alors le Bayer Leverkusen depuis décembre 2018 et tente de relancer une équipe moribonde. Après un revers contre Mönchengladbach (1-0), Peter Bosz a mené son équipe à la victoire contre Wolfsburg (3-0). Le Bayer reçoit ensuite le Bayern Munich de Kovac qui reste alors sur sept victoires d'affilée en Bundesliga.

Les Bavarois pensent logiquement se diriger vers un huitième succès de rang après l'ouverture du score juste avant la pause par Goretzka (41e) mais ils ne résistent pas à la révolte de Leverkusen en deuxième mi-temps. Leon Bailey (53e), Kevin Volland (63e) et Lucas Alario (87e) font voler en éclats la défense munichoise.

Un succès de prestige pour le Bayer qui parviendra à décrocher la 4e place en fin de saison, synonyme de Ligue des champions. Quant au Bayern Munich, ce revers sera finalement sans conséquence puisque Kovac et ses hommes seront sacrés champions à l'issue de la saison 2018-2019.

Deux entraîneurs qui s'apprécient

Avant la rencontre entre Lyon et Monaco, les journalistes ont demandé aux deux principaux intéressés ce qu'ils pensaient l'un de l'autre. Et on remarque qu'ils se respectent et s'apprécient énormément.

« Peter Bosz est un très bon coach en plus d'être une belle personne. Je le connais bien, donc je m'attends à un match aussi difficile. Il aime jouer très haut. Je me rappelle de son parcours lorsqu'il est allé jusqu'en finale de Ligue Europa avec l'Ajax Amsterdam. Je l'ai affronté à plusieurs reprises en Bundesliga, et j'aime le style de jeu qu'il met en place. Ils ont une meilleure équipe que la saison dernière selon moi, mais parfois cela prend du temps de mettre les choses en place. Leur place actuelle ne reflète pas le niveau de cette équipe. Je ne me fais pas de soucis pour eux. J'espère juste qu'ils ne vont pas avoir de déclic contre nous (sourire) », a déclaré Niko Kovac.

De son côté, Bosz avoue être fan de l'équipe de Kovac : « J'ai regardé beaucoup de leurs matches en début de saison. Ils ont été très dominants, ils ont bien joué, bien pressé, sans pouvoir marquer. Ils ont encaissé des buts évitables, mais ça reste une bonne équipe. J'ai pris du plaisir à les regarder jouer. »