Lyon-Monaco 3-0 - Aulas, Genesio et toutes les réactions en zone mixte

La satisfaction régnait dans les rangs lyonnais après la belle victoire contre Monaco (3-0), ce dimanche soir, pour conclure une semaine probante.

Lucas Tousart en zone mixte sur sa période un peu délicate : « J’ai appris que dans le foot tout pouvait aller très vite. Au début quand tu ne t’y attends pas ça fait mal » #OLASM pic.twitter.com/EuNVjlhB6n — Goal France (@GoalFrance) 16 décembre 2018

Le président Jean-Michel Aulas sur le tirage de la Ligue des champions demain : « Je ne voudrais pas être à la place de celui qui tombera sur l’@OL » @JM_Aulas aurait tout de même une petite préférence pour le @realmadrid et explique pourquoi 👇 pic.twitter.com/p67iV332oZ L'article continue ci-dessous — Goal France (@GoalFrance) 16 décembre 2018

Thierry Henry (entraîneur de l'AS Monaco) : "On veut bien parler, essayer de dire les choses mais il faut regarder le premier but que nous prenons et surtout le deuxième but symbolique de cette rencontre. Gagner sans envie c'est dur. Bien sûr, il ne faut pas enlever la qualité de Lyon qui a fait son match. Sans envie, il est difficile de gagner. Sans prendre la profondeur, il est difficile de gagner. C'est énervant car nous nous sommes parlé à la mi-temps, en se disant qu'on voulait essayer de revenir mais il y a eu l'exclusion de Golovine. Il faut essayer de mettre ce match de côté. Nous avons un gros match contre Guingamp la semaine prochaine. Nous verrons ce que nous ferons contre Lorient en Coupe de la Ligue. On peut perdre à Lyon mais pas de cette manière. Il faut essayer de remonter les bretelles et essayer de se battre car contre Guingamp se sera difficile à la maison".

Julien Quelen, au Groupama Stadium.