Lyon - Memphis Depay veut "aller plus haut", Aulas ne s'y oppose pas

Le néerlandais Memphis Depay a exprimé son désir de retrouver un club de top niveau européen. Le président lyonnais juge cette demande légitime.

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, sait ménager les susceptibilités de ses joueurs vedettes et les caresser dans le sens du poil. Et, il l'a encore prouvé mardi soir en indiquant qu'il n'était guère opposé à ce que Memphis Depay, son talentueux attaquant néerlandais, s'engage avec un club plus puissant lors de la prochaine intersaison.

Depay a fait savoir dans un entretien à un journal hollandais qu'il ne se voyait rester à l'OL au-delà de la campagne en cours. Et parmi les destinations ciblées, il a même osé citer le rival du PSG. "J'aimerais retourner dans un grand club cet été. Lyon est un grand club, mais pas l'un des cinq meilleurs d'Europe. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich", avait-il lâché.

Memphis Depay (OL) souhaiterait quitter Lyon cet été - L'Équipe Memphis vient d MU pour progresser à l'OL il est devenu 1 des très bons joueurs Européens:qu'il veuille aller encore + haut ds le top 4 cela me va bien

JMA aurait pu se sentir froissé par ses propos, ou même trahi. Il n'en a rien été pourtant à en juger par la réaction qu'il a eue sur les réseaux sociaux. "Memphis Depay souhaiterait quitter Lyon cet été. Il vient de MU pour progresser à l’OL. Il est devenu l'un des très bons joueurs européens. Qu’il veuille aller encore plus haut, dans le top 4, cela me va bien", a-t-il écrit sur twitter.

L'homme fort des Gones comprend donc la position de la star de l'équipe et de ses velléités d'ailleurs. Il n'est pas sûr cependant que les supporters de l'équipe affichent la même opinion. Les quatre derniers mois de la saison pourraient s'avérer très compliqués pour le Batave, spécialement au Groupama Stadium.