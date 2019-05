Lyon - Memphis Depay regrette l'attitude de son équipe : "La mentalité n'était pas bonne"

Pas certain de rester à Lyon la saison prochaine, Memphis Depay a tiré un bilan très mitigé de la saison écoulée avec les Gones.

Auteur d'une saison en dents de scie, Memphis Depay s'est confié dans une interview à Algemeen Dagblad, alors qu'il pourrait quitter lors du prochain mercato. L'international Orange n'a guère été tendre avec ses coéquipiers lyonnais, troisièmes du championnat et éliminés en huitièmes de finale de contre Barcelone (0-0, 1-5).

"Je place la barre haut dans tout ce que je fais. C'est pourquoi, cette année, j'ai parfois été contrarié par la façon dont les gens s'entraînaient. Pas parce que les joueurs ne sont pas bons, mais parce que la mentalité n'était pas bonne, a-t-il affirmé. Si les exercices sont constamment effectués au plus haut niveau possible avec l'équipe nationale néerlandaise, cela n'a pas toujours été le cas [à Lyon]."

Il assure toutefois qu'il ne quittera pas nécessairement le club pour autant. "Les gens parlent parfois comme si j'avais déjà dit au revoir, mais j'ai toujours un contrat (jusqu'en 2021). Les supporters ne doivent pas avoir peur. Je donnerai tout pour Lyon jusqu'au dernier jour où je jouerai là-bas."

Arrivé en janvier 2017 en après un passage raté à , Depay est sous contrat jusqu'en 2021 avec Lyon et rien n'indique qu'il devrait quitter le club cet été. Cette saison, il a inscrit 12 buts et délivré 16 passes décisives en 47 rencontres toutes compétitions confondues.

"J'aimerais retourner dans un grand club cet été. Lyon est un grand club, mais pas l'un des cinq meilleurs d'Europe. (...) Je veux aller dans une ville et un club qui me conviennent, et dans une équipe qui veut vraiment jouer au football", avait-il lancé cet hiver, créant la polémique autour de son club actuel. S'il devait quitter le Rhône, ce ne devrait en tout cas pas être pour . Le finaliste de la Ligue des champions n'en ferait en effet pas une priorité pour le prochain mercato.