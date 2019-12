Lyon, Lopes : "Je n'aime pas voir mon club dans cette situation"

Le gardien de l’Olympique Lyonnais est monté au créneau pour défendre son institution et expliquer les problèmes de son équipe.

Battu sur sa pelouse mardi soir par , l'Olympique Lyonnais pointe à une triste dixième place en après seize journées de championnat. Un bilan insuffisant pour les Rhodaniens qui vont devoir relever la tête au plus vite s'ils ne veulent pas prendre trop de retard sur leurs concurrents dans la course à l'Europe. En conférence de presse, le gardien de l'Olympique Lyonnais a tiré la sonnette d'alarme évoquant les résultats de son équipe depuis le début de saison.

"Je n'aime pas voir mon club dans cette situation, j'aime le voir tout en haut. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est ça qui me touche. Il y a des matches sur lesquels on va être moins bien mais tant qu'il y a la victoire, le reste, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est juste la victoire. Il faut redresser la barre le plus vite possible. Il faut gagner tous les matches jusqu'à la trêve. On se doit d'avoir une mentalité de guerrier", a expliqué Anthony Lopes.

"On doit gagner chaque match"

L'article continue ci-dessous

Le gardien de l'OL est conscient que la victoire est urgente mais se veut rassurant sur l'état d'esprit du groupe : "Il faut rebondir le plus vite possible. On doit aller chercher la victoire dès vendredi. On se doit d’avoir une mentalité de combattant, de guerrier. Il faut qu’on se mette dans la tête qu’on doit gagner chaque match. Tout le monde le sait et ressent ce besoin. On joue tous les trois jours, c’est une période rock and roll. L’organisme en prend un coup".

"Tout le monde est sacrément touché par cette situation qui ne devrait pas être la nôtre. On a tous envie de rebondir à Nîmes. On va faire un gros match vendredi car on sait à quoi s’attendre. On aura le temps de penser à la Champions League ensuite. Il n’y a pas un manque de confiance. Il y a beaucoup de choses positives qui ressortent du groupe. Le résultat de Lille nous fait mal mais il ne faut pas que la confiance s’envole", a ajouté Anthony Lopes.

Enfin, le gardien de l'OL, fautif lors de la défaite contre mais aussi souvent déterminant en faveur de son équipe, a fait son autocritique sur le début de saison : "Il est moyen. Je suis très exigeant. J’espère être en pleine puissance le plus vite possible. Je reviens un peu dans ce que je sais faire. Mon erreur à Benfica ? J’ai eu du mal à la digérer et les conséquences sur le résultat. À moi d’essayer de rattraper les choses".