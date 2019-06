Lyon, les premiers mots de Jean Lucas : "Je veux marquer l'histoire du club comme les Brésiliens m'ayant précédé"

L'Olympique Lyonnais a présenté sa recrue ce mardi après-midi, le Brésilien, Jean Lucas, qui arrive en provenance de Flamengo.

Jean Lucas est la première recrue de l'Olympique Lyonnais de l'ère Juninho. Prêté à Santos la saison dernière, le Brésilien qui appartenait à Flamengo rejoint les Gones pour une somme d'environ 8 millions d'euros, un prix révélé par Jean-Michel Aulas en conférence de presse. Ce mardi après-midi, le milieu défensif a été présenté devant la presse. Le président de l'OL l'a introduit afin de résumer le transfert de Jean Lucas.

"C'est une affaire qui s'est faite rapidement. Juninho est au et arrivera dimanche. Florian est avec nous pour construire l'équipe qui va continuer de grandir cette année. On a profité de l'inauguration d'une académie au Brésil pour rencontrer des amis et Juninho nous a dit de rencontrer Jean Lucas, avec son père. Nous avons discuté et nous avons saisi une opportunité, qui était intéressante selon Juninho, validée par Florian, qui préside le recrutement. Nous avons réalisé rapidement ce transfert. Jean Lucas s'est engagé pour cinq ans avec l'OL. Nous avons opéré un transfert sur une base de 8M € en payant cash. C'est un jeune joueur qui a des caractéristiques correspondantes à ce que nous souhaitons. Il ne faudra pas être trop exigeant tout de suite car il n'a que 21 ans. Nous avons pu nous positionner rapidement et trouver un accord avant de rentrer du Brésil dimanche" , a expliqué Jean-Michel Aulas devant la presse.

"Je veux être titulaire rapidement"

Jean-Michel Aulas a posé la première question à son nouveau joueur afin de savoir s'il était heureux d'être là ce que Jean Lucas a répondu par l'affirmative : "Oui, je suis très heureux de rejoindre l'Olympique Lyonnais, je remercie dieu et ma famille. Je vous remercie président de l'opportunité que vous me donner. Je rêvais de jouer en Europe depuis mon enfance. représente une équipe très grande, avec beaucoup de grands joueurs où sont passés de très grands joueurs brésiliens. J'espère écrire l'histoire ce club comme d'autres brésiliens l'ont fait avant moi" .

"Juninho m'a demandé de venir ici à Lyon. J'avais déjà envie de venir en . J'ai accompli ce rêve de venir ici en France, un pays que je voulais connaître et dans lequel je voulais jouer. Juninho m'a appelé et j'étais très satisfait de cet appel. Cela a contribué à faire basculer ma décision. Je suis le foot français depuis longtemps. Je sais que c'est un football physique, et je suis physique. Je vais essayer de m'adapter le plus rapidement possible pour apporter à ce public lyonnais le plus de joie".

"J'aime attaquer, mais j'aime aussi défendre. J'aime marquer et faire marquer. Je veux être titulaire le plus rapidement possible. Mes idoles et mon équipe favorite ? Au Brésil, mon idole est mon père, et en Europe c'est Pogba, je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Et mon équipe au Brésil c'est Flamengo. Oui, je connais Sylvinho. Il peut m'aider à grandir dans le football et je veux qu'il me conseille si j'ai un doute dans le moindre domaine, pour m'aider à grandir".