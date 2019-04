Lyon - Le club dément tout contact avec Laurent Blanc

Lyon a tenu à démentir avoir pris contact avec Laurent Blanc pour devenir entraîneur la saison prochaine en cas de départ de Bruno Genesio.

Alors que l'avenir de Bruno Genesio est très incertain à depuis les déclarations du président Jean-Michel Aulas la semaine dernière, L'Equipe annonçait ce lundi que le club avait déterminé trois pistes en cas de départ de Genesio à l'issue de son contrat en juin. Selon le quotidien, Patrick Vieira, Christophe Galtier, mais surtout Laurent Blanc seraient ciblés. Des contacts auraient même été établis avec l'ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG.

Une information démentie par le club. "L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement avoir contacté Laurent Blanc, ou tout autre entraîneur, contrairement donc à ce que L’Equipe affirme dans son édition du jour", a-t-il fait savoir dans un communiqué.

L'OL dément tout contact avec Laurent Blanc ⤵️https://t.co/8HyQzvglDM — Olympique Lyonnais (@OL) 8 avril 2019

"Le club tout entier se concentre sur la fin de saison avec, comme unique objectif, de mettre Bruno Genesio et ses joueurs dans les meilleures conditions pour décrocher une place sur le podium, qualificative pour la Champions League."

Une course au podium qui se poursuivra ce vendredi à (20h45), dans le cadre de la 32e journée de championnat. Avec encore sept matches de championnat encore à jouer d'ici 25 mai, les Gones devront encore recevoir (35e journée) et se rendre au Vélodrome (36e journée). Après leur défaite de samedi contre , les coéquipiers de Nabil Fekir comptent cinq points de retard sur Lille, deuxième, et six d'avance sur Saint-Etienne, quatrième.