Lyon - La VAR et les arbitres, Jean-Michel Aulas persiste et signe

Après deux décisions plus que litigieuses à l’encontre de l’OL, Jean-Michel Aulas réclame du changement au sein de l’arbitrage français.

Jean-Michel Aulas ne décolère pas. Au contraire. Alors que l’Olympique Lyonnais a été victime de décisions arbitrales (très) litigieuses au cours des derniers matchs, à l’image du pénalty accordé puis transformé par Neymar contre le Paris Saint-Germain (1-2), le président rhodanien a décidé de pousser un coup de gueule dans L’Équipe.

"Une plaie pour le foot et son arbitrage"

JMA a parlé "d’aberration" après le match au Parc des Princes, et il a poussé jusqu’à "l’injustice" samedi après l’exclusion, elle aussi litigieuse, d’Emerson face à Lorient (1-1). "Samedi, j’ai parlé d’injustice car c’était flagrant. Et tout cela résulte d'un problème de fond. C'est un sujet qui nous pénalise très fortement, mais qui pénalise également tout le football français", a-t-il déclaré dans le quotidien.

"Car en évitant d'apporter des réponses à une situation que je juge grave, même en sortant de ma situation de président de l'OL, on arrive à quelque chose qui est une plaie pour le foot et son arbitrage", a poursuivi Aulas, qui souhaiterait que les arbitres puissent expliquer leurs décisions après le match, ce que le règlement leur interdit.

"Il y a surtout une face cachée de la relation entre l'arbitre de champ et les arbitres du VAR qui fait que la frustration se crée. Aujourd'hui, le VAR ne démontre son efficacité que dans un seul cas, celui du hors-jeu. Pour le reste, on est dans des situations qui peuvent déboucher sur des erreurs et qui mériteraient donc des explications très détaillées. Contrairement au rugby, nous n'avons pas accès aux échanges entre les arbitres et cela génère une frustration terrible lorsque des erreurs manifestes sont commises", a ajouté JMA.

Aulas pousse Garibian à s’exprimer

Après avoir regretté la perte "injuste de cinq points en trois matchs", Aulas a pointé du doigt la réticence des arbitres du VAR à contredire leur collègue de champ : "Reconnaître qu'il y a eu des erreurs, c'est aussi une manière de dédouaner les arbitres. Le VAR est censé les dédouaner. Pas faire le même type d'erreurs qu'eux. Parfois, selon l'aura de l'arbitre du centre, on a aussi l'impression qu'il y a un peu de réticence à vouloir lui dire qu'il s'est trompé. Je ne sais pas pourquoi."

"Ce mode de fonctionnement ne permet pas à ceux qui sont derrière l'écran de réellement s'exprimer. En tout cas c'est l'impression que ça donne, puisque M. Garibian ne nous donne pas d'explications", a regretté Aulas. Pour pousser le Directeur Technique de l’Arbitrage à s’exprimer, le président de l’OL ne pouvait pas mieux s’y prendre.