Lyon : La demande des joueurs à Bosz après la défaite à Nice

Après la défaite concédée à Nice (2-3), alors que Lyon menait encore 2-0 à la 79e, les joueurs ont fait passer un message à leur entraîneur.

La défaite concédée par l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), lors de la 11e journée de Ligue 1, aura eu le don de faire réagir les joueurs.

8 points perdus lors des 10 dernières minutes

Car ces derniers menaient encore de deux buts à la 79e, avant d’en encaisser trois qui font désormais sept réalisations concédées dans les 10 dernières minutes (Clermont, Paris, Saint-Etienne et Nice). Pour un total… de huit points perdus, avec lesquels les Gones seraient aujourd’hui dauphins du PSG.

Comme le rapporte L’Équipe ce mardi, la déception a logiquement gagné le vestiaire après la rencontre perdue à l’Allianz Riviera. Et le centre d’entraînement quelques jours plus tard, sauf pour Peter Bosz, plutôt content du jeu pratiqué par son équipe avant cet écroulement des derniers instants. À raison, car pendant 80 minutes, ses joueurs ont marché sur ceux de Christophe Galtier.

"On doit continuer dans cette voie"

Mais l’OL, alors neuvième du classement, n’était pas à sa place. Et certains cadres se sont réunis pour aborder la situation. Sans leur entraîneur, à qui ils ont fait remonter un message clair, poursuivent nos confrères : "On doit continuer dans cette voie", ont-ils dit à Bosz. La philosophie de jeu leur plaît, le travail à l’entraînement également, le plaisir est au rendez-vous et ils ne voudraient changer pour rien au monde.

Cela tombe bien, Bosz non plus. Mais il a sans doute apprécié ce soutien de ses joueurs, convaincus que les résultats viendront, dans ce moment compliqué. Et ils ont eu raison. En témoigne cette convaincante victoire face au dauphin lensois (2-1) dès la journée suivante.

Désormais, place à Rennes dimanche, puis le Sparta Prague jeudi, avant… l’Olympico face à l’OM, juste après la trêve internationale. Avec du Boszball, toujours.