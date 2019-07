Lyon - Joachim Andersen, la dernière recrue de l’OL, veut regarder le PSG droit dans les yeux

Lors d’un entretien accordé à 20 Minutes, le nouveau défenseur central de l’OL, Joachim Andersen, a annoncé vouloir jouer le titre.

Quelques chiffres valent parfois mille mots. Sur les quatre dernières saisons, l’Olympique Lyonnais a pu mesurer le gouffre qui le séparait du avec 15, 20, 31 et plus récemment 19 points d’écart au classement en fin d’exercice. Avec les arrivées conjuguées de Juninho en tant que directeur sportif et Sylvinho en tant qu’entraîneur, le club rhodanien espère cette fois bousculer la hiérarchie. Tout comme ses recrues…

La dernière en date, Joachim Andersen, acheté pour 26 millions d’euros à la , fait partie de ces joueurs qui vont découvrir la . Est-il résigné d’avance face à l’ogre parisien ? Loin de là ! "Je joue toujours pour gagner. Si tu n’as pas l’ambition d’être champion quand tu joues ici, tu n’es pas au bon endroit à . L’Olympique Lyonnais se doit de toujours jouer la gagne", a déclaré le défenseur central danois lors d’un entretien accordé à 20 Minutes.

Andersen : "Le PSG a l’argent pour acheter qui il veut"

"Bien sûr que le PSG a beaucoup de bons joueurs et qu’il a l’argent pour acheter qui il veut. Mais je pense que ce n’est pas toujours une question d’argent. Il faut aussi voir la mentalité des joueurs. A nous de bien grandir ensemble, tout est possible dans le football", a enchaîné Andersen. l’a prouvé la saison dernière en finissant juste derrière le PSG, avec comme pour cerise sur le gâteau une leçon infligée aux champions de en fin d’exercice (5-1).

Le PSG est prévenu. Cette année, la course vers le titre pourrait ne pas être ce long fleuve tranquille que les Parisiens ont souvent connu, hormis en 2016-2017 lorsqu’une équipe XXL de l’AS avait réussi à inverser la tendance. Si l’ devrait avoir du mal à rivaliser, l’Olympique Lyonnais, qui réalise pour l’instant un très bon mercato, pourrait avoir son mot à dire dans la lutte pour l’Hexagoal.