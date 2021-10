Lyon : Jérôme Boateng s’en prend à l’arbitrage après le derby

Au micro de Prime Vidéo, le défenseur central lyonnais Jérôme Boateng a critiqué l’arbitrage de M. Letexier lors du derby.

Décidément, l’Olympique Lyonnais n’est pas aidé par la VAR en ce début de saison. Il y a deux semaines, face au Paris Saint-Germain, le club de Jean-Michel Aulas a été sanctionné d’un penalty presque imaginaire sans que la vidéo ne communique son erreur plus que manifeste à l’arbitre central, M. Turpin. Mais ce dimanche, lors du derby face à Saint-Etienne (1-1), elle a poussé M. Letexier à changer sa décision par deux fois.

À raison. Que ce soit sur la main baladeuse d’Anthony Lopes en dehors de sa surface, laquelle a abouti au premier carton rouge reçu par le portier lyonnais en Ligue 1, ou sur cette autre faute de main signée Jason Denayer dans le temps additionnel, laquelle a permis à Wahbi Khazri d’égaliser sur pénalty. Les défenseurs de la VAR apprécieront cette efficacité retrouvée, mais les Gones l’ont mauvaise. Notamment la recrue Jérôme Boateng.

"L’arbitre n’avait pas le contrôle du match"

"C’était un match difficile, mais on était la meilleure équipe. On n’a pas réussi à marquer les deuxième et troisième buts, alors qu’on a eu beaucoup d’occasions. Je pense que l’arbitre n’avait pas le contrôle du match. C’est difficile, mais il doit prendre de meilleures décisions, a regretté l’Allemand au micro de Prime Vidéo. (…) Moi, je ne suis pas encore à 100 %. J'espère que je serai prêt après la trêve internationale. On doit gagner des matchs. Et ce soir, ce match était à 100% pour nous."

Il est vrai que l’OL a eu les occasions pour tuer le match avant ce retour inespéré - mais malgré tout mérité - des Verts. Notamment en première période, laquelle aurait pu s’achever sur le score de 0-3 sans deux parades exceptionnelles du gardien stéphanois Etienne Green face au buteur lyonnais du soir, Houssem Aouar. Les regrets sont donc pour les Gones, toujours 10es du classement.