Olympique Lyonnais : Jean-Michel Aulas menace le quotidien L’Équipe !

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas a menacé le quotidien L’Équipe suite à la publication d’un article concernant l’avenir de Bruno Genesio.

Le torchon brûle entre l’Olympique Lyonnais et L’Équipe ! Dans son édition du jour, le quotidien expliquait qu’en cas d’élimination face à Caen ce mercredi (21h00), dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France, l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio ne serait pas prolongé à l’expiration de son contrat, en juin prochain.

Une "information" de nos confrères qui n’a pas échappé au président de l’OL, Jean-Michel Aulas. Et pour répondre à L’Équipe, le dirigeant a utilisé son moyen de communication préféré : Twitter.

Aulas a donc partagé la Une du quotidien, titrée "Genesio joue son avenir", sur son compte personnel. Et la légende détonne ! "Est-ce qu’un jour L’Équipe prendra conscience qu’il instrumentalise sans cesse la haine contre les clubs français ? Stop, Messieurs de L’Équipe, ne nous obligez pas à vous marginaliser comme l’a fait le Paris Saint-Germain", a réagi JMA sur le réseau social.

⁦@OL⁩ ⁦@Le_Progres⁩ m⁦@lequipe⁩ ⁦@hpenot_lequipe⁩ Est ce qu’un jour l’équipe prendra conscience qu’il instrumentalise sans cesse la haine contre les clubs français : stop messieurs de l’équipe ne nous obligez pas à vous marginaliser comme l’a fait le Psg pic.twitter.com/Q6naFlfAri — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 27 février 2019

Pour l’instant, L’Équipe et ses journalistes n’ont pas encore réagi au tweet du président lyonnais, qui en a ajouté un second dans la foulée : "Ce soir, quarts de finale de la Coupe de France contre Caen. Supporters, soyons tous avec notre institution OL, avec notre coach Bruno, et nos joueurs qui vont tout donner pour nous emmener pour la 11ème fois en demi-finales de la compétition. Honte au journal L'Équipe."