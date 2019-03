Lyon - Jason Denayer : "J'ai besoin de stabilité, je vais rester à l'OL la saison prochaine"

Jason Denayer, de retour en sélection, s'est présenté en conférence de presse. Il a notamment évoqué sa bonne première saison lyonnaise.

Arrivé à l'été dernier pour se relancer après un prêt compliqué en du côté de , l'ancien joueur de dit se plaire en , où il a retrouvé son meilleur niveau. Des prestations sous le maillot rhôdanien qui lui ont permis de retrouver les Diables Rouges, qui lancent leur campagne de qualifications pour l' ce jeudi contre la (20h45), avant de se déplacer à Chypre, dimanche (20h45).

"Pour moi, tout se passe bien depuis quelques mois. On est bien classé en Championnat (troisièmes à 4 points de , ndlr) et je fais des bonnes prestations. Ce qui me permet de revenir en équipe nationale", a-t-il estimé, avant d'ajouter qu'il était heureux d'évoluer sous le maillot lyonnais. "J'ai besoin de stabilité et c'est clair que je vais rester à Lyon l'an prochain. C'est ma première saison à l'OL et je ne pense pas à partir. Et je ne pense pas non plus que le club me laissera partir."

Arrivé à Manchester City en 2013, le défenseur central de 23 ans a depuis été prêté au , Sunderland et Galatasaray deux fois. Transféré de manière permanente à Lyon, il peut désormais davantage se projeter sur son avenir dans un club où il se sent bien. "Je fais une bonne saison, tout se passe bien. Bruno Genesio m’a donné ma chance rapidement et je l’ai saisie. Maintenant que j’ai un club fixe, tout est beaucoup plus clair dans ma tête, j’ai moins de doutes."

Denayer a notamment été bon lors du match aller de huitièmes de finale de contre Barcelone au Groupama Stadium (0-0). "C'est clair que jouer ce genre de rencontres, c'est un avantage pour moi. J'évolue également à un niveau supérieur par rapport à avant. Mais pas énormément supérieur non plus."

"J'étais très content du match aller. Sur un plan collectif et individuel. On grandi beaucoup plus vite au contact du plus haut niveau. Cela fait plaisir de faire partie du top européen même si le retour ne s’est pas très bien passé."

Depuis son arrivée à Lyon, le défenseur central belge a disputé les huit matches de Ligue des champions de son équipe, ainsi que 25 journées de (sur 29), inscrivant même deux buts. Il s'est affirmé comme un titulaire indiscutable de la charnière de Bruno Genesio, aux côtés de Marcelo.