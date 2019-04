Lyon - Houssem Aouar : "Ce n'est pas forcément la victoire des cadres"

Brillant face à Angers (2-1) ce vendredi en Ligue 1, Houssem Aouar a rappelé que cette victoire était avant tout celle du collectif.

Quelle prestation d’Aouar ! Si l’Olympique Lyonnais a réussi à prendre le dessus sur Angers (2-1) ce vendredi, dans le cadre de la 33e journée de , il le doit en grande partie à son milieu de terrain. Intenable, le Tricolore a parfaitement réagi après les deux défaites consécutives de l’OL en championnat - face à (1-3) et (1-2) - avec deux passes décisives millimétrées pour Depay et Terrier.

Avec 136 ballons touchés au cours de la rencontre, et très souvent bonifiés, le joueur formé chez les Gones ne pouvait que savourer ce succès au coup de sifflet final. "Un match plein ? Oui. On est satisfait de ce qu’on a produit. Il y a eu beaucoup plus de fluidité dans notre jeu donc, forcément, on se crée beaucoup plus d’occasions sur des phases construites. On espère que ça va continuer comme ça", expliquait-il au micro de Canal+.

Aouar : "Toute l'équipe a haussé son niveau de jeu"

Malheureusement, nos confrères ont oublié de lui demander si ce visage conquérant des Lyonnais pouvait avoir un rapport avec la récente annonce de Bruno Genesio, qui a officialisé la fin de son aventure avec l’OL au terme de la saison. Dommage. En conséquence, Aouar a préféré mettre en avant le collectif, et non les cadres de l’équipe.

"Une réaction des cadres ? Je ne sais pas. Toute l’équipe a haussé son niveau de jeu. Ce n'est pas forcément la victoire des cadres", a ajouté Aouar, assez sec dans sa réponse. Sans langue de bois dans ses réponses, le milieu de terrain a tout de même regretté le but contre son camp concédé par Tousart dans les dernières minutes. Et pour cause, comme le rappelle Opta, l’OL est l’équipe qui marque le plus dans ses propres cages (3 fois) cette saison en , à égalité avec... le PSG.