Lyon, Genesio répond à ses détracteurs et aux "critiques débiles"

Invité de l'émission OL Night System sur la chaîne OLTV, Bruno Genesio a répondu de manière cinglante à ses détracteurs.

De passage dans l'émission OL Night System d'OLTV ce jeudi soir, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio n'a pas ménagé ses contempteurs :

"On m'a collé l'image d'un coach trop gentil. Mais en France, on met facilement les gens dans des cases et on ne les en déloge que très rarement. Certains, notamment les imbéciles, ne changent pas d'avis. Ça m'a fait mal au début, mais plus maintenant. Les critiques négatives peuvent me faire avancer quand elles sont constructives. Les critiques débiles, je les mets de côté. [...] Les sifflets ? Ça ne me fait rien. Je ne les entends pas car je suis au vestiaire à ce moment-là. Si ça les défoule, tant mieux pour eux.", a dit le coach lyonnais.

Questionné sur le mercato d'hiver rhodanien, Genesio a préféré éluder : "On n'est pas dans l'optique de recruter pour l'instant. [...] Mais on ne sait jamais.", a-t-il dit.