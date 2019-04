Lyon - Genesio : "On est concentrés sur les 5 derniers matches"

Bruno Genesio était en conférence de presse ce jeudi, à la veille du déplacement de Lyon à Bordeaux dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1.

Bruno Genesio s'est voulu ambitieux à la veille du déplacement de à pour le compte de la 34e journée de . Il a notamment évoqué la course à la pour une équipe qui a renoué avec la victoire la semaine passée contre Angers (2-1).

Sur le match de vendredi

"Tout le monde est opérationnel sauf Rafael. Ferland Mendy va faire son retour. J'attends une confirmation du match d'Angers Il faut continuer à être concernés par la récupération du ballon. On doit continuer à jouer simple en une touche de balle. Chaque journée est importante. On a notre destin entre nos mains pour finir sur le podium. On doit faire le travail."

Sur Bordeaux

"Bordeaux a des qualités. Ils peuvent se hisser au niveau des meilleurs sur certains matchs. On n'a plus gagné là-bas depuis 2014. On peut encore revenir sur et il faut l'avoir en tête."

Sur Martin Terrier, auteur de 5 buts en 5 matches

"C'est l'équipe qui doit faire briller les individualités. C'est le collectif qui doit faire la différence. Martin Terrier enchaîne les matches. Il a pris conscience et confiance en ses qualités. Il les exprime sur le terrain. Ce n'est pas une surprise. Je l'ai vu évoluer tout au long de la saison. Il a toutes les qualités d'un grand attaquant. La saison prochaine doit être sa saison. Il peut être une grande révélation du championnat."

Sur la course à la Ligue des champions

"On est tous concentré sur les cinq derniers matchs. Le match d'Angers nous a fait du bien. Renouer avec la victoire avec un match correct a fait du bien au groupe. On est prêts pour aborder la dernière ligne droite (...). Mon annonce a permis de mettre l'équipe dans les meilleures conditions. On a besoin d'avoir un climat positif autour de l'équipe. On a un match très important demain. Il faut continuer à bien travailler."