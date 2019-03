Lyon, Genesio : "J'apprécie le résultat et la manière"

Bruno Genesio, le coach de l'OL, s'est exprimé après le succès convainquant obtenu aux dépens du TFC ce dimanche. De bon augure avant le Barça.

Lyon vient de s'imposer largement face au TFC avec plusieurs satisfactions individuelles à relever pour le coach de l'OL, Bruno Genesio. Dans des propos relayés par l'AFP et proférés en conférence de presse après la rencontre, le tacticien rhodanien a analysé le succès de ses hommes.

«C'est plutôt intéressant et ça montre que l'équipe progresse et les joueurs s'améliorent individuellement. J'apprécie le résultat et la manière avec laquelle il a été obtenu, le plaisir de voir les joueurs évoluer ensemble. C'est de bon augure si on continue de cette façon", dit le coach de l'OL, heureux de voir sa formation renforcer sa place sur le podium de la Ligue 1 et emmagasiner de la confiance avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Barcelone.

Un match prévu le 13 mars prochain et auquel Nabil Fekir a longuement fait référence en zone mixte au micro de beIN Sports. Bruno Genesio a préféré, de son côté, disséquer le match face au TFC, qu'il continue à savourer :

"Il y a eu beaucoup de mouvements dans les couloirs et de jeux combinés simples et c'est pour cela que nous avons mis Toulouse en difficulté. Nous sommes restés sérieux jusqu'au bout. C'est bien de prendre les trois points et d'avoir marqué cinq buts. Cela ne nous était pas arrivé cette saison.», a-t-il ainsi déclaré.

L'entraîneur du TFC, Alain Casanova, n'a pu, lui, que constater la supériorité lyonnaise lors de son passage devant les médias au terme du match disputé au Groupama Stadium ce dimanche soir :

"On s'attendait à un match compliqué. Le rapport de force avec Lyon nous est très défavorable. Nous avons eu du mal à défendre sur ces joueurs qui prennent de la vitesse dans les couloirs et ceux qui sont entre les lignes. La deuxième période a été difficile. Il y a eu un sentiment d'impuissance avec l'impression d'être mis en danger sur chaque offensive. Offensivement et défensivement, c'était dur. Nous avons vu la différence entre deux équipes aux ambitions opposées. Nous savions que ce serait difficile de prendre des points à Lyon. C'est plus sur l'écart du score que j'ai des regrets. Il faut vite évacuer cette déception de Lyon car nous avons un match important contre Guingamp qui arrive", a regretté le technicien toulousain.