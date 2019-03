Lyon - Génésio : "Accumuler des victoires donne de la confiance"

L'entraîneur rhodanien était en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement à Strasbourg et à quelques jours du match à Barcelone.

Bruno Génésio s'est présenté devant les médias ce vendredi après-midi pour évoquer la rencontre de Ligue 1 contre Starsbourg à la Meinau ce samedi (17h) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Il s'est projeté avec ambition sur les deux matches qui attendent les Lyonnais, qui enchaîneront avec un déplacement à Barcelone, mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions, après le match nul de l'aller (0-0).

"C'est nécessaire de ne pas dissocier ces deux matchs", a-t-il estimé. "Lier ces deux matchs sur la performance et la composition de mon équipe, c'est peut-être la meilleure façon de se préparer. Pour faire comprendre aux joueurs qui débuteront à Strasbourg que rien n'est définitif et qu'ils ont aussi une chance de commencer à Barcelone. Strasbourg est une équipe qui se transcende contre les gros, dans un environnement fait pour ça avec la Meinau souvent à guichets fermés. C'est une équipe qui peut évoluer avec différents systèmes, à nous de bien nous préparer", a-t-il prévenu.

"La confiance et la liberté dans nos esprits sont très importantes pour les matches qui arrivent. Il ne faut pas de pression négative. Accumuler des victoires donne de la confiance et permet d'avancer vers les objectifs", a-t-il ajouté, avant de faire le point sur l'état de son effectif et la non titularisation d'Houssem Aouar lors des deux dernières rencontres. "Tout le monde est opérationnel à part Amine Gouiri qui revient bien et Jérémy Morel qui se remet doucement. Houssem [Aouar] est le joueur que j'ai le plus utilisé cette saison. Le fait qu'il ait une petite baisse de forme ces derniers temps est normal. Il ne faut pas se faire de souci pour lui."

Enfin, Génésio a évoqué l'élimination surprise du PSG contre Manchester United cette semaine, qui fait des Lyonnais les derniers représentants français engagés dans cette Ligue des champions. "J'étais très déçu pour eux, leur coach, les joueurs, très déçu pour le football français aussi. On aurait aimé qu'ils continuent leur parcours. J'étais devant ma télé, j'étais leur premier supporter. Cela montre que tout est possible dans le football. C’est un match qui, s’il est rejoué mille fois, sera gagné par le Paris Saint-Germain 999 fois. C’est pour ça que le foot est si populaire, qu’il fait autant parler."

Avant de pouvoir se projeter pleinement sur ce grand rendez-vous au Camp Nou, Lyon devra donc rester sérieux pour prendre des points à Strasbourg. Les coéquipiers de Nabil Fekir sont en effet engagés dans une course à l'Europe effrénée avec Lille, mais aussi Marseille, qui revient fort ces dernières semaines.