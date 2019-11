Lyon, Garcia : "Pas normal d'avoir autant de blessés"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est agacé par les blessures de ses joueurs et est revenu sur la défaite contre le Zenith Saint-Pétersbourg.

Rudi Garcia va devoir continuer de composer sans Memphis Depay, Houssem Aouar et Thiago Mendes face à ce samedi en . Le Néerlandais et l'international espoirs français manquent à l'appel depuis plusieurs matches ce qui handicap considérablement l'OL. En conférence de presse, Rudi Garcia est apparu très agacé du nombre de blessés dans ses rangs, un mal qui ronge les Gones depuis le début de saison et empêche le technicien d'installer une concurrence à chaque poste.

"Ça fait au moins 7 blessures aux ischios jambiers depuis le début de la saison. On cherche à comprendre pourquoi. On a du mal à récupérer entre les matchs. Au niveau de la préparation on a peut-être manqué un peu de travail foncier, on est train de compléter ça. Ce n'est pas normal d'avoir autant de blessures musculaires. Les joueurs jouaient sur des petites blessures avant que j'arrive. Ça a changé", a expliqué l'entraîneur de .

"Ne pas continuer à être médiocres"

L'article continue ci-dessous

Rudi Garcia est revenu sur l'échec face au Zénith en C1 : "Il faut qu'on soit plus continu dans les prestations. On n'a pas mis assez d'intensité au Zénith. J'ai dit aux joueurs ce que je pensais, il faut savoir ce qu'ils veulent faire. Si on veut continuer à être médiocres ou prendre plein de points d'ici les trois prochains matchs. On a loupé une opportunité en or, j'étais frustré. On n'a pas senti qu'on jouait une qualif pour les huitièmes de finale. On a pris un but sur corner où Marcelo est fautif. Mais c'était le meilleur pour gérer Dzyuba. Ça peut arriver. Avant cette action, on négocie mal un centre".

L'entraîneur de Lyon révèle ce qu'il attend face à Strasbourg : "Ce sera un combat à Strasbourg. C'est toujours dur de jouer à la Meinau. On veut gagner. On veut prendre 12 points sur 15. Il faudra répondre à l'enthousiasme de Strasbourg. Il faut arrêter d'être discontinu, on doit être unis et cohérents. Il faut les bases. Il faut gagner les duels. On ne l'ai fait pas tout le temps, on serait bien inspirés de le faire tout le temps. Il faut mettre plus de choses sur le terrain. La question c'est : qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? On va voir si les joueurs ont entendu le message".

"On a pris du retard au début de saison, on ne peut pas laisser des points en route. Il faut faire des séries. On n'a pas su gagner à Marseille. Il faut garder notre capacité à marquer, notre qualité de jeu et hausser le ton sur le plan de l'animation défensive. Mentalement, à part penser à se bouger et se faire violence, il n'y a pas de problèmes particuliers. Il faut avoir des joueurs capables d'aider Moussa Dembélé. Quand il y a Memphis, c'est facile, il a ça dans le sang. On doit être plus présent sur les centres", a conclu Rudi Garcia.