Lyon - Garcia : "Gagner pour faire un pas vers la qualification"

L'entraîneur lyonnais a évoqué avec ambition la réception de Benfica ce mardi en Ligue des champions après le revers du match aller.

s'apprête à jouer une partie de son avenir européen ce mardi au Parc OL contre . Battus à l'aller au suite notamment à une grosse erreur d'Anthony Lopes, les hommes de Rudi Garcia auront pour ambition de l'emporter pour se positionner en vue d'une qualification en 8es.

Présent en conférence de presse ce lundi, l'entraîneur rhôdanien espère que son équipe va poursuivre son renouveau après deux victoires consécutives en championnat. "On est remonté au classement. C'était le plus important. Le groupe avait besoin de retrouver de la confiance", a-t-il ainsi déclaré, avant de se projeter sur ce nouveau défi.

"On doit être capables d'imposer notre jeu. Contre Metz, Moussa Dembélé et Memphis Depay se sont beaucoup cherchés. Ils doivent encore améliorer leur relation et cela sera très intéressant pour l'équipe. Les points comptent énormément. Il faut l'emporter demain pour faire un pas vers la qualification.

"Anthony Lopes va bien, il a de l'expérience"

"On méritait beaucoup mieux au match aller. On joue à domicile, c'est un vrai avantage. Il faudra être à 100% pour l'emporter. On va tout faire pour gagner ce match. Il faut être dans les deux premiers au classement. Tous les matchs de sont difficiles."

L'ancien entraîneur de l'OM et de notamment a également évoqué la situation d'Anthony Lopes, fautif au match aller et auteur d'une sortie manquée samedi à qui a coûté un nouveau but à son équipe. "Anthony Lopes va bien. Il a de l'expérience. Tous ses coéquipiers lui font confiance", a toutefois rassuré Garcia.

Enfin, il a fait savoir que Léo Dubois porterait le brassard de capitaine pour cette rencontre, après que cette fonction ait été dévolue successivement à Marcelo, Anthony Lopes, Memphis Depay et enfin Jason Denayer ce week-end à Toulouse.