Lyon, Fekir parti pour rester ?

Courtisé par Arsenal et des clubs chinois, l'attaquant de Lyon pourrait rester dans son club formateur et être repositionné au milieu de terrain.

Partira, partira pas, l'avenir de Nabil Fekir est assez flou. Si l'Olympique Lyonnais a vendu Tanguy Ndombele à contre 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus, ou encore Ferland Mendy au , les Gones ne voulaient pas particulièrement vendre ces deux joueurs, contrairement à l'attaquant français qui dispose d'un bon de sortie de la part de son président. Mais c'est bien plus compliqué que cela pour Nabil Fekir.

L'attaquant de l'OL a réalisé une saison en dents de scie après son départ avorté à l'été dernier. En fin de contrat en juin 2020, Nabil Fekir a largement perdu de sa valeur. Pire encore, les prétendants ne se bousculent pas au portillon pour s'attacher les services de l'international français. Il faut dire que sa dernière saison a été loin d'être impressionnante. Et si Nabil Fekir restait finalement à une saison de plus ?

Un repositionnement en milieu relayeur ?

C'est une possibilité que développe L'Equipe ce mercredi matin. Selon les informations du quotidien français, Nabil Fekir pourrait rester à Lyon et venir garnir le milieu de terrain de Sylvinho. En effet, si l'OL a enregistré la signature de Jean Lucas et ne devrait pas tarder à officialiser le transfert de Thiago Mendes, les Gones pourraient faire reculer l'international français sur le terrain et le transformer en milieu de terrain relayeur.

Un départ n'est toujours pas à écarter. Ces derniers jours, des offres importantes auraient été reçu par les dirigeants de l'OL pour une indemnité d'environ 30 M€, mais elles viendraient de ce qui ne correspond pas aux attentes du champion du monde. Nabil Fekir attendrait surtout un signe et une proposition d' . Les Gunners se seraient penchés sur son cas mais doivent d'abord dégraisser avec notamment le cas Mesut Özil qui pose problème.

Si Nabil Fekir venait à rester en raison d'un mercato estival calme pour lui, l'OL n'écarterait plus cette possibilité. Néanmoins puisque Sylvinho souhaite jouer en 4-3-3 et que Nabil Fekir n'aime pas jouer en attaque sur un côté, il faudrait le repositionner au milieu de terrain. Les dirigeants lyonnais sont ainsi convaincus de sa capacité à évoluer à ce poste où Bruno Genesio l'a déjà utilisé ces dernières saisons. Reste à savoir si Nabil Fekir trouvera une porte de sortie où restera à Lyon dans un autre rôle la saison prochaine.