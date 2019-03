Lyon, Fekir : "Accumuler de la confiance avant Barcelone"

Nabil Fekir évoque la confiance des siens après le large succès contre Toulouse et surtout avant le rendez-vous au Camp Nou.

Nabil Fekir, tout juste enté dans l'histoire de l'OL, a évoqué le large succès des Gones face à Toulouse en Ligue 1 et aussi le prochain rendez-vous qui attend les hommes de Bruno Genesio en 8es de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone après le 0-0 enregistré à l'aller à Lyon.

"Ça c'est bien passé, on avait à cœur de rebondir après le faux pas à Monaco (défaite 2-0), donc c'est bon pour la confiance. D'autant plus qu'on entre dans une période où on a besoin d'accumuler de la confiance, surtout avant ce match retour à Barcelone", a dit le joueur lyonnais au micro de beIN Sports au terme du match lors de son passage en zone mixte.

Fekir s'est ensuite étendu sur le prochain défi qui attend les joueurs de l'OL au Nou Camp en C1 : à savoir se qualifier en quarts de finale de Ligue des champions face à l'un des favoris cette saison, qui n'est autre que le Barça.

"On y croit mais on sait que ça sera un match compliqué, on connait leurs forces (aux Barcelonais) mais on va tout donner. Avant ça, il y'aura un match à Strasbourg (9 mars). C'était frustrant de ne pas jouer au match aller mais malheureusement j'étais suspendu. En ce qui concerne l'entrée de Yassin (son frère, première apparition en Ligue 1, ndlr), c'est bien pour lui. Il est sérieux, il a beaucoup de qualité, j'espère qu'on le verra plus souvent sur le terrain.», a ainsi ajouté l'international tricolore au micro de beIN Sports.

Pour rappel, à dix jours du choc contre le Barça en huitième retour de la compétition reine des clubs, l'Olympique Lyonnais cherchait ce dimanche à se relancer en Ligue 1 après la défaite enregistrée face à Monaco. Et la mission a été largement accomplie pour les Rhodaniens avec un succès 5-1 face au TFC.

À noter également qu'alors qu'on jouait la 35e minute de jeu, Fekir a transformé avec succès un pénalty. Et en faisant trembler les filets adverses, il s'est rendu auteur du 2000e but à domicile de l'OL en championnat. Un chiffre important et qui place donc le champion du monde à tout jamais dans l'histoire du club.