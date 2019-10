Lyon, Depay : "Difficile de détrôner Mbappé..."

La souveraineté de Kylian Mbappé en tant que meilleur attaquant de Ligue 1 est intouchable selon Memphis Depay.

Kylian Mbappé est tout en haut de la pyramide chez les attaquants de la . Les statisticiens et autres observateurs du football s'époumonent depuis longtemps à ce sujet, mais cette fois, le constat vient du terrain.

Depay : "J'ai été en contact avec le PSG"

Questionné au sujet du buteur parisien au micro du Canal Football Club ce dimanche, Memphis Depay a adoubé l'ancien monégasque en l'inscrivant au panthéon du Championnat : "Ça va etre dur de détrôner Mbappé comme le meilleur attaquant. Il est extraordinaire. Je pense que c'est une source d'inspiration pour tous les attaquants et un cauchemar pour les défenseurs. En tant qu'attaquant, nous adorons de voir ce qu'il fait.", a considéré le joueur lyonnais.

Le PSG et Mbappé souverains sur la scène domestique, mais quid de l'Europe ? Là encore, Depay s'incline, même s'il s'autorise un espoir en s'inspirant de références bataves : "Qui va réaliser le rêve de remporter la Ligue des Champions en premier, moi ou le PSG ? Impossible à comparer. Nous avons une équipe différente à l'OL. Mais, tout est possible dans le foot. On a vu ce qu'a fait l' ."

Le joueur de l'OL fait également une révélation intéressante concernant le club francilien : "Oui, j'ai été en contacts avec le PSG avant mon départ pour MU. Cela faisait partie des clubs qui me voulaient, mais j'ai choisi MU.

"Suis-je surpris d'être toujours en ? La vie prend toujours des tournants inattendus. Mon voyage n'a jamais été simple. Mais bien entendu je suis ambitieux. Je vise le top. On verra bien combien de temps ça prendra. Seul Dieu le sait.", a dévoilé Depay, qui se complaît dans son rôle de leader désormais à .

"Devenir à l'avenir un des leaders de l'OL ? Un leader fait beaucoup de choses. J'essaye d'en faire le plus possible pour avoir un effet positif dans l'équipe. J'ai 25 ans et j'ai déjà joué beaucoup de matches. En tant que capitaine, je suis un leader mais il faut que ça vienne du coeur, de l'intérieur."

L'international batave refuse d'ailleurs l'étiquette de joueur difficile à gérer : "Non, je pense que je suis très facile à gérer. Il faut comprendre son joueur et chaque joueur est différent. Il faut des approches différentes pour chaque joueur. Parfois, c'est difficile. Mais si vous savez qu'il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, il faut avoir une approche différente pour en tirer le meilleur. Mais c'est vrai que je suis un joueur de caractère."

Depay a également été sondé sur la Ligue 1, un championnat qu'il ne faut surtout pas sous-estimer selon l'ancien joueur de : "Je pense que la Ligue 1 est sous-estimée. Les gens ne savent pas à quel point le niveau est elevé. Certaines équipes produisent un jeu très physique, mais aussi très rapide. Il y a aussi beaucoup de bons joueurs qui s'expatrient de ce championnat. Ils font du bon travail ici, et je le constate depuis mon arrivée."