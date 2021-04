Lyon : Denayer ne baisse pas les bras

L'Olympique Lyonnais a concédé le nul à Lens (1-1) ce samedi, lors de la 31e journée de Ligue 1. Mais Jason Denayer n'abandonne pas.

L'OL a incontestablement fait la mauvaise affaire der la journée de Ligue 1 samedi soir.

Le club rhodanien, alors qu'il avait l'opportunité de revenir sur le PSG, deuxième du classement, s'est raté contre Lens et le club lyonnais chute à la 4e place du classement, à cinq points du leader,

Sondé sur ce mauvais pas au terme du match, le défenseur central des Gones Jason Denayer s'est forcément dit désappointé de cette prestation et évoque les soucis de sa formation.

"C'est une contre-performance car on n'a pas joué notre jeu. Il nous manque cette force collective qu'on avait au début, aussi bien devant que derrière. Pourquoi ? C'est difficile à dire, sinon on l'aurait déjà rectifié. On doit se parler et faire le nécessaire pour retrouver ça au plus vite", a estimé Denayer pour Canal+.

Mais denayer ne courbe pas l'échine pour autant: "Un tournant dans la course au titre ? Non, tout est possible encore. Même si on est décroché, ça ne nous empêche pas de gagner des matchs et de revenir."

Les Lyonnais sont non seulement distancés par le nouveau leader, Lille (66 points et trois d'avance sur le PSG, son dauphin) mais ils perdent leur troisième place au profit de Monaco (62 points contre 61).

« On voulait gagner mais on n'a pas su le faire pour une bonne et simple raison : on a manqué d'efficacité dans les zones de vérité. Leur gardien a été bon mais on a manqué d'habileté devant le but », a déploré pour sa part Rudi Garcia.